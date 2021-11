Mga librong Pinoy ikakalat sa buong bansa

Nasa 52 silid-aklatan sa buong Pilipinas, mula Ifugao hanggang Tawi-tawi, ang binuksan para mas mabigyang-kakaya­han ang mga mamamayan na makabasa ng mga akdang Pinoy.

Tinatawag itong Book Nook, isang programa ng National Book Development Board (NBDB) na naglalayong mabigyan ng babasahin ang mga Pinoy sa mga liblib na komunidad at limitado lang ang mga libro at internet.

Hangad ng NBDB na iakma ang mga reading space sa pagtatayuan nitong komunidad, para mas maengganyo ang mga tao na talagang puntahan ito. Ilan sa mga halimbawa ang Book Nook sa mga kubo sa Banaue, Ifugao, at sa spirit house sa Timog Ubian, Tawi-Tawi.

“What we want to do is… set up storytelling spaces that are organic to the community; where the community feels comfortable,” banggit ni NBDB Executive Director Charisse Aquino-Tugade.

“With about 1,500 titles from Filipino writers, publishers, and creatives, the very first all-Pinoy reading and storytelling space in the Philippines is strategically placed in the most accessible areas of your municipality, such as schools, culture and tourist offices, mobile buses, museums, heritage sites, and even in the palengke,” dagdag niya.

Bukod sa pagbabasa, isa rin itong lugar na magagamit sa mga storytelling, arts and crafts, reading at writing workshop, at book club meeting.

Mababasa sa kada Book Nook ang nasa 1,500 akda na likha mismo ng mga Pinoy writer, publisher, at creatives upang maisulong ang kultura ng pagbabasa sa mga Pilipino.

Ang Book Nook ay bukas mula alas-10:00 ng umaga hanggang alas-kuwatro ng hapon, mula Martes hanggang Sabado. (Gene Adsuara)