Mga LGU ‘wag pasaway sa IATF

Naninidigan si League of Provinces of the Philippines (LPP) President at Marinduque Governor Presbitero Velasco Jr. na kailangang sundin ng lahat ng mga local government unit (LGU) ang anumang kautusan ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-MEID) na may malaking power na magbigay ng direktiba para sa health protocols.

“Kailangan po tayong sumunod diyan. Ang IATF ang may power na mag-prescribe ng mga ganyang protocol,” ayon kay Velasco.

Una nang nagbigay ng babala ang Malacañang sa mga mayor na hindi sumusunod sa kautusang mandatory face shield policy para sa mataong lugar at enclosed spaces na kung saan nanguna ang Davao, Manila, Iloilo at iba pang siyudad na alisin ang pagsusuot ng face shields.

Sinabi rin ni MMDA Chairman Benhur Abalos na nagpasa na resolusyon ang ilang mga Metro Manila mayor na gawing exceptional ang pagsusuot ng face shields at maaari lamang itong isuot sa mga critical area. (Vick Aquino)