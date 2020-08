Mga leftist binanatan ni PDU30: Mga animal kayo!

Nakatikim kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mga makakaliwang grupo na nananawagang palitan ng mga eksperto ang mga dating militar na ngayon ay miyembro ng gabinete at bahagi ng Inter-Agency Task Force kaugnay sa paglaban sa COVID pandemic.

Sinabi ng Pangulo na nagdudunong-dunungan lamang ang mga nag-iingay na grupo pero ang katotohanan ay may ambisyon kaya nagkukunwaring may malasakit sa bayan.

“I can see an ambition in a man’s face. Bakit mo kami inadvisan? So what can u advise about COVID? If you are a doctor anong ma-advise mo? What’s the best solution?,” anang Pangulo.

Wala aniyang ginawa ang grupong ito kundi bumanat sa gobyerno at palitawing matalino pero ang pag-iisip naman ay kahalintulad ng mga sinaunang tao.

“Bright nga, modern pero Neanderthal thinking,” bira ng Pangulo. “Kayong mga animal kayo, kung bright talaga kayo, sana kayo na nakaupo dito at nagawa na ninyo ang gusto mo.”

“Sabi ko yung mga left, If you want to protest, go ahead. I will sign the permit. Pag manghingi ka ng tatlong araw, magagalit ako, gawin mong 10 araw p*****i**. Magbabad kayo, protest to the high heavens,” sundot pa ng Pangulo. (Aileen Taliping)