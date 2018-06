Mga lalaking politiko mayaman sa alahas

Bagama’t hindi siya ang pinakamayamang politiko sa bansa, namumukadkad naman ang alahas na pag-aari ni Quezon Gov. David C. Suarez.

Umaabot sa P32 milyon ang halaga ng mga alahas ni Suarez, halos 74 porsiyento ng net worth niya para sa taong 2017.

Hindi siya kabilang sa top 100 na mayamang politiko sa bansa.

Ayon sa artikulong lumabas sa Politiko365 volume 02, 2018 edition, si Suarez ay nasa 158 puwesto sa pinakamayamang politiko sa bansa dahil sa net worth niyang P43,354,417.89.

Nakatawag din ng pansin na ang top 10 politiko na may pinakamaraming alahas ay dinomina ng kalalakihan.

Ang natatanging miyembro ng Senado na may mara­ming alahas ay si Senate President Pro-Tempore Ralph Recto, na may P24,521,219.79 halaga ng alahas at nasa top 3 ng listahan.

Nasa ikaapat na puwesto ang dating congressman at ngayon ay Bukidnon Gov. Jose Maria Zubiri na may P20,300,000 halaga ng alahas.

Ikaanim na puwesto si Palawan Governor Jose C. Alvarez na may P16 milyong halaga ng alahas. Si Alvarez ang ikalawa sa pinakamayamang politiko sa bansa na may P4.4 bilyong networth noong 2017.

Nasa ikapito at walong puwesto naman sina Nueva Ecija Vice Governor Jose Gay G. Padiernos at Santiago City Mayor Joseph S. Tan na parehong P15,000,000 halaga ng alahas.

Sa kababaihan, nasa ikalawang puwesto si San Pedro City Mayor Lourdes S. Cataquiz sa P25,000,000 halaga ng alahas; ikalima si Palayan City Mayor Adrian­ne Mae J. Cuevas, P20,000,000; ikasiyam si Zambales Vice Gover­nor Angelica E. Magsaysay, P14,234,000 at ika-10 si Pampanga Govenor Lilia Pineda, P12,030,715.

