Mga lalaki type ding magparetoke

Pansinin ninyo, ‘pag may mga bagong labas na beauty products para sa kababaihan, tiyak na hindi rin pahuhuli ang kalalakihan.

Sangkatutak din ang mga produktong pampagandang-lalaki sa mga eskaparate. Facial wash, facial cream, lotion, shampoo etc… lahat yan, meron din para sa mga Lolo, Tatay, Tito at Kuya natin.

Minsan nga, mas mahal pa ang kanilang mga beauty regimen kumpara sa mga kababaihan. Sabi nga, ‘pag nagpahid ba sila ng mga anti-aging cream bago matulog eh certified beki na agad sila?

Hindi raw ba puwedeng maalaga lang sila sa katawan at ayaw lang nilang kumulubot agad ang kanilang balat tulad ng kababaihan?

In short, mga banidoso na rin ang angkan ni Adan. Hindi sila pahuhuli sa uso. Hindi sila papayag na magmuk­hang bodyguard lang ng kanilang mga asawa. Kung hindi kaya ng budget, natural lang na hanggang cream, lotion at facial wash na may pangakong pam­pabata ang kanilang maiuuwi.

Pero kung bongga naman ang kita at can afford na gumastos, pinakamadali at pinakamabilis siyempreng paraan para bumata at gumandang lalaki ang sumailalim sa plastic surgery.

Sa ibang bansa, maraming mga sikat na personalidad ang produkto ng Salamat Po Doktor. Puhunan kasi nila ang kanilang mga mukha kaya gumagastos talaga sila at hindi naman nila ito inililihim.

Sa Amerika, hindi itinatago ng mga sikat na artista ang pagiging deboto ng botox. Sa ilang turok lang kasi nito ay naitatago at napipigilan ang paglabas ng mga kulubot sa mukha nila na senyales ng kanilang pagtanda.

Sino ba ang mag-aakala na aaminin ng mga sikat na sina Simon Cowell, David Hasselhoff ng Baywatch, at kahit si Sylvester ‘Rocky’ Stallone na nagpapaturok sila ng botox para hindi agad tumanda?

Kahit nga si Tom Cruise ay sumailalim din umano sa cosmetic surgery nang pabawasan niya ang kanyang ilog matapos pumatok sa takilya ang pelikula niyang ‘Top Gun’ nung dekada 80.

Gayundin ang sikat na singer na si Kenny Rogers na nagpa-face at browlift para magmukha ulit na bata. Ayon sa mga eksperto, hindi nahihiya ang kalalakihan na aminin na sumasailalim rin sila sa ganitong proseso.

Dagdag pogi points din daw kasi ulit plus dagdag kumpiyansa pa sa kanilang mga sarili.

Sa totoo lang daw, mas conscious pa umano ang kalala­kihan sa pagtanda kaysa sa kababaihan.

Magkaganun man, wala naman umanong masama rito ayon sa mga eksperto. Hanggang wala naman anilang ina­apakan, hindi nakaka-apekto sa kanilang kalusugan at walang nilalabag na batas, malaya ang sinuman na magpaganda at magpa-pogi kaya carry lang.

Ang importante, may pangggastos sila para gawin ito sa kanilang mga sarili.