Mga Kuwentong Pagkain ni Mama Sita

Isa sa mabuting dulot ng pandemic sa atin ay ang pagiging malapitng pamilya. Kung dati ay halos hindi nagkikita sa bahay dahil busy sa kanya- kanyang trabaho, noong lockdown ay halos magkakasamaang lahat 24/7. At kapag ganito ang eksena sa loob ng bahay, isa sa masarap gawin ay magluto at kumain.

Kaya naman muling binuhay ng Mama Sita Foundation ang kanilang food trip para muling ipalasap sa atin ang masayang salu-salo gamit ang mga minana at all natural na sangkap na ilang dekada nang kasama natin sa ating pagluluto sa kusina.

Kamakailan muling naimbitahan ang Abante Llifestyle sa mango harvest event sa Bgy. San Roque, Pampanga na isang pagbabalik-tanaw sa isang kinagisnang kultura sa atin, ang picnic sa bukid.

Maaga ang biyahe at kahit umuulan ay tuloy ang pamamasyal ng Mama Sita team kasama ang ilang food vloggers, at mga writer. Sino ba si Mama Sita? Siya si Teresita Reyes na anak ni Dona Engracia ‘Aling Asiang’ Cruz- Reyes na founder at may-ari ng Aristocrat restaurant sa Maynila na itinayo noong May 11, 1917.

Madalas na kasama ng kanyang ina sa pamamalengke hanggang sa tuluyang mahilig sa pagkain at pagluluto. Dito na umusbong ang iba’t ibang concoction at mga sauce na ngayon ay nagpapasarap sa ating mga pagkain gaya ng sinigang, kare-kare, abodo , barbecue at marami pang iba

Mahirap ma-miss ang ganitong event dahil sa nakalipas na maraming taon, maraming happy foodie memories ang Mama Sita.Ilan sa paborito ko ang Bangus Festival sa Dagupan, Pangasinan at ang Vegetable Festival sa Mount Data sa Bauko, Mountain Province.

Nakatuwang mamitas ng mga mangga mula sa mismong puno na mababa lang dahil mga grafted trees ang mga ito. Madali lang pala pero maraming tips na binahagi sa amin sa tamang pagpitas mula sa puno hanggang sa tamang paghawak kapag napitas na ito.

Inaabot pala ng 8 hanggang 9 na araw bago mahinog ang mangga mula sa pagkakapitas. Mainam itong ilagay sa isang lalagyan na may papel o diyaryo. Iwasang gumamit ng dahon ng saging. Maaring itong hugasan at tuyuin upang hindi mabulok agad bago balutan ng papel.

Maganda ang adhikain ng Mama Foundation. Nais nilang maipagpatuloy pa ang nasimulang adbokasiya ni Teresita Reyes sa pamamagitan ng ‘Mga Kuwentong Pagkain’ kung saan inaanyayahan ang lahat na mag-share ng kanilang mga kuwento, kaalaman at karanasan na may kinalaman sa pagkain. pagluluto at pamamahay. Sa pamamagitan nito, mananatiling buhay ang sariling atin na inspirasyon ni Mama Sita na maaring ma-enjoy ng mga susunod pang henerasyon.

Maaaring i-email ang inyong mga food story o entry samgakuwentongpagkain@gmail.com o ipadala kay Bb. CesNepomuceno sa 538 Jenny’s Avenue, Bgy. Maybunga , Pasig City. Maari din siyang tawagan sa telepono, (02) 437-9265 para sadetalye.

Sa kabuuan ang trip, ramdam ko ang isang masayang pamilya na nagkukuwentuhan, nagtatawanan sa gitna ng isang masarap na salu -salo sa mga lutong pagkain ni Mama Sita.