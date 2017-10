Mga kritiko ni PDu30, may dagdag pondo

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Bagama’t kilalang kalaban ni Pangulong Rodrigo Duterte, walang hirap na lumusot sa Senado ang budget ng Ombudsman at ng Office of the Vice President para sa susunod na taon.

Inaprubahan agad ng plenaryo ng senado ang P2.681 bilyon na hinihinging pondo ng Ombudsman dahil walang senador ang nagpahayag ng interes na magtanong.

Kabuuang P2.640 bilyon ang inaprubahang budget ng senado para sa Ombudsman o dagdag na mahigit P143 milyon sa hinihinging P2.497 bilyon.

Kasabay nito, inaprubahan ng senado ang karagdagang P20 milyon para sa Angat Buhay o Anti-Poverty Program ng Office of the Vice President.

Mismong si Senate Majority Leader Vicente Sotto ang nagsulong na maaprubahan ang pondo ng tanggapan na P443.95 million para sa susunod na taon.

Ayon kay Robredo, malaking tulong ang ayuda ng senado dahil hindi na nila kailangang umasa sa pribadong sektor para tustusan ang mga programa para sa food security at nutrisyon, housing, rural development, education at rural health care.

Sa ilalim ng programa binibigyan nito ng ayuda ang mga pinaka mahihirap na lalawigan depende sa kanilang pangangailangan na hiwalay pa sa conditional cash transfer sa ilalim ng pantawid pamilyang pilipino program ng gobyerno.

Sa ngayon umaabot na aniya sa 153 komunidad ang kanilang nabigyan ng ayuda o katumbas ng 75,000 mga pamilya.