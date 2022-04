Mga KPO worker sasahod ng P1M basta training sapat – Loren

Kung sapat ang pagsasanay at suporta ng pamahalaan, maaaring kumita nang hanggang P1 milyon kada buwan ang mga Pinoy IT professionals at mga empleyado ng tinatawag na Knowledge Process Outsourcing (KPO) industry.

Ito ang ipinahayag ni Nationalist People’s Coalition senatorial bet Loren Legarda na nagsabing kailangang palakasin ang kakayahan ng mga IT professional upang kumita nang mas malaki.

Aniya, karaniwang sumasahod lamang ng P15,000 hanggang P17,000 ang isang IT professional sa bansa samantalang ang kita ng mahuhusay na international programmers ay umaabot sa halos P1 milyon kada buwan.

Dahil dito, sinabi ni Legarda na kailangang mag-invest ang pamahalaan sa pagsasanay ng mga Pinoy upang maging handa sila sa knowledge economy.

“Nangunguna na ang Pilipinas sa Business Process Outsourcing o BPO. Ang susunod na hakbang ay sanayin at paatasain naman ang antas ng kakayahan o skill level ng mga Pinoy sa KPO tulad ng software programming at iba pang knowledge skills gaya ng accounting, legal research, web design, market research at iba pang makabuluhang skills na kailangang-kailangan sa mauunlad na bansa,” diin niya.

Bilang may-akda ng Republic Act No. 11293, o Philippine Innovation Act, sinabi ni Legarda na layunin ng batas na

mapaunlad ang culture of strategic planning at innovation ng mga Pinoy upang maging competitive sa ibang bansa.