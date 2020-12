Mga Koreano inawit kanta ni Inigo

Abot tenga ang mga ngiti, at daig pa ang nakatanggap ng regalo mula kay Santa Claus ni Inigo Pascual ngayong Pasko.

Kasi naman, ang pinasikat niyang kanta na ‘Dahil Sa’yo’ ay binigyang buhay ni Sandara Park, at isinama pa niya ang sikat ding singer na si

@iKON_Jay.

“Surprise!!!! Christmas gift from me & Jay, Dahil Sa’yo (Inigo Pascual) Cover by Dara and Jay from iKON. Hope you guys will like it. Merry Christmas,” sabi ni Dara.

Kaya si Inigo, sobrang pasasalamat kay Sandara. Hindi nga niya akalain na ang kanta niya ang mapipili, at posibleng sumikat din sa Korea dahil sa version na ito ng mga Korean.

“Ate Dara, sobrang ganda po ng Christmas version niyo.Merry Christmas!”

Well, sa totoo lang, bukod sa Tala ni Sarah Geronimo, sobrang markado nga ng kantang ito ni Inigo, at halos lahat na rin yata ng mga Pinoy natutunan ang kantang ito, ha! (Dondon Sermino)