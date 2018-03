Mga kongresista, CHED binira ang ABS-CBN sa bagong fantaserye

Pumalag ang Commission on Higher Education (CHED) at kinampihan sila ng mga kongresista sa paggamit ng salitang ‘Bagani’ sa bagong fantaserye ng ABS-CBN na may ganitong pamagat.

Ayon kay CHED Commissioner Ronald Adamat, nakakabahala ang magiging epekto ng paggamit ng ‘Bagani’ para sa mga katutubo sa Pilipinas kaya makabubuti anya kung baguhin o palitan ang konteksto ng fantaserye.

Si Adamat ay naging sectoral representative para sa cultural communities noong 10th Congress at nagsilbi rin bilang commissioner ng National Commission on Indigenous People.

Malayong-malayo umano sa konteksto ng ‘Bagani’ ang ginamit na titulo ng fantaserye kaya agad na nagpadala ng liham ang CHED upang maaksyonan at mapalitan ang pamagat ng palabas.

Ayon kay Adamat, hindi niya kukunsintihin ang pagpapalabas ng fantaserye maliban lamang kung babaguhin ito ng ABS-CBN. Dapat anya na galangin ang mga salita mula sa ating mga katutubo.

Giit ni Adamat na hindi dapat gumawa ang mga writer at producer ng teleserye na may kakaibang konsepto, titulo at karakter na maaaring makasira at mag-alis sa kahulugan ng isang terminolohiya tulad ng mga indigenous people.

Ang salitang ‘Bagani’ ay hango sa salitang katutubo na ang ibig sabihin ay may ipinag­lalaban.

Sang-ayon naman sa kanya ang ilang kongresista na pagpaliwanagin at hindi kunsintihin ang ABS-CBN sa paggamit nito ng katutubong sali­ta sa bagong fantaserye.

“Kami rin may pagtutol din sa paggamit ng Bagani sa teleserye samantalang iba naman ang tunay na kahulugan nito. Nililinlang (ang mga manonood) at kulang sa kaalaman ang nagsulat nito. Isang kawalan ng paggalang sa kultura ng mga katutubo,” ayon kay ACT Teachers Party-list Rep. France Castro.

“Sana palitan na nila ang title sa lalong mada­ling panahon. Hindi ito appropriate sa kuwento nila sa teleserye. Tama ang ginawa ng CHED,” dagdag ni Castro.

Para naman kay Anakpawis Party-list Rep. Ariel Casilao, wala sanang pag-uusapan kung wasto ang paglalahad at may angkop na batayan sa paggamit ng naturang kataga alinsunod sa kultura ng mga katutubo.

“Walang mali kung may palabas o teleserye na nagpapaliwanag at naglalahad ng makatotohanang batayan ng kultura. Magiging mali ito kung for entertainment purposes lamang,” diin pa ni Casilao.