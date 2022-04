Mga katutubo prayoridad ng Ayuda Sandugo

Isinusulong ngayon ng isang Mindoro-based Party-List group ang mga karapatan, serbisyo at benepisyo ng humigit-kumulang sa 14-17 milyong culturally-diverse Indigenous Peoples (IPs) na nakakalat sa buong bansa.

Sinabi ni Francis Cusi, Ayuda Sandugo first nominee na marami na silang proyektong naipatupad para mapaunlad ang kabuhayan ng IPs mula nang maitatag ang kanilang grupo bilang NGO noong 2009 na lumaon ay naging partido subalit mas marami pa umano itong magagawa kapag nabigyan ng lehitimong respresentasyon sa Kongreso.

Ayon sa 41-anyos na IT expert at entrepreneur, may seven priority goals ang partido na may kinalaman sa upliftment ng indigenous tribes; livelihood programs; calamity assistance to farmers; farm-to-market roads; incentives at farmer’s capacity programs; guardians of national and local funds for rural development at youth empowerment.

Dagdag pa ng panganay na anak ni Energy secretary Alfonso Cusi at dating CEO ng Star Ferries, isang malaking kompanya ng transport at shipping services sa bansa, na ang pinakamalaking agenda umano ng Ayuda Sandugo ay ang pagpapatupad ng RA8371 o IPRA Law na may kaugnayan sa RA7942 o Philippine Mining Act of 1995.

Sinabi ng grupo na ang RA8371 o IPRA Law ay kumikilala at nangangalaga ng mga karapatan ng indigenous cultural communities at recognizes and promotes the rights of indigenous cultural communities and indigenous peoples, pati na rin ang karapatan ng IPs sa ancestral domains o kalupaan na kinasasakupan nila.

Ang RA7942 o Philippine Mining Act of 1995 naman ay nag-uutos na walang ancestral land ang dapat buksan para sa mining operations nang walang pahintulot sa kinasasakupan ng isang indigenous cultural community.