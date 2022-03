Mga kaso vs Caloocan shabu lab owner kasado na

Inihahanda na ng mga awtoridad ang mga kasong isasampa sa may-ari/kinatawan ng shabu laboratory sa Caloocan City, na magkatuwang na sinalakay ng mga tauhan ng Bureau of Customs (BOC), Customs Intelligence and Investigation Service-Manila International Container Port (CIIS-MICP), ESS, Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), at Philippine National Police-Drug Enforcement Group (PDEG) noong Biyernes at nagresulta sa pagkakakumpiska ng liquid meth, shabu ingredients, chemicals, at paraphernalia.

Ayon sa BOC, mga kasong paglabag sa Section 8, Article II ng Republic Act 9165, o The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nakatakdang isampa sa mga suspek.

Nabatid na sinalakay ng composite team ang naturang laboratoryo na matatagpuan sa A. Mabini St., kanto ng C-3, Maypajo, Caloocan City upang ipatupad ang Letter of Authority (LOA) 03-11-022-2022 na nilagdaan ng Customs Commissioner, gayundin ang Mission Order No. (MO) 03-11-2022-134, laban sa may-ari o kinatawan o kung sinuman ang nag-iingat ng mga naturang goods na nadiskubre sa naturang lokasyon.

Sinabi ni Customs Intelligence and Investigation Service Director Jeoffrey C. Tacio, na ang naturang March 11 operation ay follow-up sa buybust operation na isinagawa noong Marso 8, 2022 kung saan unang nasamsam ng joint team ang mga ilegal na droga na minamanupaktura sa naturang laboratoryo.

Sinabi ni Tacio na ang pagkakadiskubre sa shabu lab ay nag-ugat sa pakikipag-kooperasyon at case build-up sa pangunguna ng Intelligence and Investigation Service ng PDEA sa ilalim ng pamumuno ni Dir. Adrian Alvarino.

Nakakalap rin aniya ang CIIS at PDEA ng mga ebidensiya laban sa operators ng laboratoryo, na kayang mag-produce ng tatlong kilo ng shabu sa isang araw at mahigit isang taon nang nag-o-operate.

Narekober rin nila ang 10 itim na metal container na may lamang puting liquid substance, tatlong gray pail cans na may puting liquid substance, tatlong puting plastic container na may likido na nagtataglay ng substance, tatlong puting small plastic container na naglalaman ng liquid substance, at 18 puting square plastic container na may liquid substance.

Bukod dito, nakumpiska rin ng grupo ang apat na asul na square plastic containers ng liquid substance, weighing scale, aluminum trays, rice cooker, vacuum pump at ilang metal containers na may takip, sealer machine, refrigerator, ilang plastic wares, asssorted controlled precursors and essential chemicals (CPECS), mga laboratory equipment, at mga financial documents.

Nakatakda na ring isailalim sa imbentaryo ng nakatalagang Customs examiner ang iba pang imported goods, gaya ng blankets at bags, na nadiskubre sa laboratoryo noong Marso 14.

Walang mga suspek na naaresto sa raid, ngunit ilang indibidwal na hinihinalang sangkot sa operasyon ng shabu lab ang una nang naaresto noong nakaraang linggo.

Isang grupo ng BOC CIIS, PDEA, pulisya at military ang mga suspek na sina Tianzhu Lyu mula sa Fujian, China at Meliza Villanueva mula sa Concepcion, Tarlac sa Valenzuela City at nakumpiskahan ng 160 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit ₱1 billion.

Tiniyak naman ni Customs Deputy Commissioner for Intelligence Raniel Ramiro na ipagpapatuloy ng ahensiya ang pag-iimbestiga sa presensiya ng small-scale shabu laboratories sa bansa upang matigil na ang domestic production ng mga ilegal na droga at iba pang substances.