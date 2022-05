Mga kasambahay pasok! P33 umento sa mga NCR worker

Inaprubahan ng mga regional wage board ang dagdag-sahod sa Metro Manila at Region 6 o Western Visayas, ayon sa Department of Labor and Employment (DOLE).

Sa Metro Manila, itataas ng P33 ang minimum na arawangsahod. Kaya’t mula P537, ang minimum wage sa NCR ay papalo sa P570 para sa mga nagtatrabaho sa sektor na hindikonektado sa agrikulura.

Samantala, magiging P533 ang arawang sahod ng mga nasasektor ng agrikultura.

Huling itinaas ang sahod sa NCR noong Nobyembre 2018.

Inaasahan na mapoprotektahan nito ang mahigit 1 milyonminimum wage earners sa mga pribadong establisimiyento.

Samantala, sa Region 6, ang mga nagtatrabaho sa mganegosyong may lampas 10 na empleyado ay magiging P450 kada araw na ang sahod. Sa mga negosyo namang mababa pa sa10 ang empleyado ay magiging P420 ang arawang sahod.

“In addition, the Board gran¬ted a P95 increase for workers in the agriculture sector bringin¬g the daily minimum wage to P410,” pahayag ng DOLE.

“The increase considered the restoration of the purchasing power of minimum wage earner¬s because of the escalating prices of basic goods, commodities, and petroleum products as well as to bring the minimum wage rate above the 2021 first semester poverty threshold,” dagdag pa ng ahensya.

Epektibo ang bagong sahod sa NCR at Region 6 matapos ang 15 araw mula nang ilabas ito sa isang pahayagan. (Mark JovenDelantar/Juliet de Loza-Cudia)