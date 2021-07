Mga karerista bitin

Nabitin ang mga karerista noong Biyernes nang kanselahin ang nalalabing pitong karera sa Metro Manila Turf Club Inc. sa Malvar-Tanuan, Batangas.

Wagi ang Candaba na sinakyan ito ni jockey JD Juco at Luyang Cave sa Race 1 at 2 ng Philippine Racing Commission Rating Based Handicapping System saka nagkaproblema sa power supply sa karerahan dahilan para hindi ilarga ang Race 3-9.

Ayon sa pamunuan ng MMTCI, sinubukan nilang ayusin ang problema, pero kulang ang liwanag sa pista kaya para sa kaligtasan na rin ng mga hinete at kabayo’yminabuting itigil ang karera.

Humingi rinn ng paumanhin bayang karerista sa hindi inaasahang kaganapan.

“We deeply apologize to the Bayang Kareristas, to the horseowners, trainers, jockeys and to all the other sectors of the horse racing industry that has been affected for the turn of events in last night, that lead to the cancellations of the remaining races for the night due to some electrical/mechanical issues with the supply of power to the racetrack lights,” anila sa FB. (Elech Dawa)