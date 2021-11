Mga kandidatong presidente pa-drug test

“Take our politicians: they’re a bunch of yo-yos. The presidency is now a cross between a popularity contest and a high school debate, with an encyclopedia of clichés the first prize.”

~ Saul Bellow

Pabor ba kayo na sumailalim sa ‘drug test’ ang mga nais maging Presidente ng Pilipinas?

Kamakailan, nagpasaring si Pangulong Duterte na may isang presidential aspirant na umano’y ‘lulong sa droga’.

“I will not make it clear now. There’s even a presidential candidate na nagko-cocaine ,” ayon kay Duterte.

Pero di niya ito pinangalanan.

Hindi naman ito makatarungan at kailangang pangalanan niya kung sino ang presidential aspirant na ito bilang nangungunang opisyal sa ‘war on drugs’.

Dapat ba itong kagatin ng publiko o ng ibang kandidato para siraan ang isa’t isa?

Kung hindi sana inendorso ni Duterte ang isang kandidato na malapit sa kanya, mahalagang talakayin ang isyu ng narco politics.

Bilang pangulo, na tatakbo ring Senador, dapat ay pangunahan niya ang isang ‘malinis’ at ‘marangal’ na debate sa mga mahahalagang isyu ng bansa.

Iangat niya ang ‘electoral process’ sa bansa at iwasan na ang ‘character assasination’ o paninira sa kandidato.

Kung matibay ang hawak niyang ebidensiya, iutos niya ang Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) na alamin ang source ng cocaine ng nasabing kandidato para matigil na ito at hindi na makapambiktima pa.

Di kaila na ilang sa mga nanalo sa nagdaang eleksyon ay gumamit ng ‘drug money’. Kaya huwag magtaka kung hanggang ngayon ay di malutas-lutas ang problema sa iligal na droga.

Pero si Duterte yan. Hilig niya na magkalat ng intriga sa kapwa politiko base sa impormasyon na binubulong sa kanya, lalo na kung ang mga ito ay matinding kritiko niya.

Totoo man o hindi, kinabukasan ng bansa ang nakasalalay dito. At may karapatan ang mamamayan na malaman sino sa pinagpipilian nila ang lulong sa droga.

Sakaling manalo, may panganib na lalong masadlak ang Pilipinas sa droga dahil hindi magiging matino ang kanyang pag-iisip at galaw para pamahalaan ang gobyerno.

Pero hangga’t hindi pa tinutukoy ni Duterte kung sino ang drug user, pawang espekulasyon lamang ang lahat at huwag maging biktima sa mga kumakalat na meme sa social media.

Walang Personalan.