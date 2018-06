Mga kandidato ng PDP-Laban matatalo sa TRAIN, umento

NAGBIGAY ng babala si Bayan Muna Party-list Rep. Carlos Isagani Zarate na posibleng tamaan ng galit ng taumbayan ang mga kandidato ng partido ng administrasyon na PDP-Laban sa susunod na eleksyon dahil sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) Law at sa isyu ng umento sa suweldo.

“Dapat itigil na ng economic managers ng administrasyon ang pagtatanggol pa sa TRAIN Law at huwag na nilang harangin ang P750 NMW bill (nationwide minimum wage), kung hindi ay pihadong tatamaan ang mga kandidato ng administrasyon ng galit ng mamamayan sa susunod na eleksyon,” ani Zarate.

Kabuntot ito ng pag-amin mismo ni National Economic and Development Authority (NEDA) director general Secretary Ernesto Pernia na ang isang pamilya na may limang miyembro ay kailangan ng P42,000 kada buwan para ­mamuhay ng kompor­table.

“Sa inilabas nilang datos na ito, halatang kulang ang sahod nang kalakhan ng mga manggagawa pero bakit hinaharang pa din ng mga economic managers ang HB 7787 o P750 national minimum wage bill?” ani Zarate.