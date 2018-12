Mga kampana ng Balangiga bumalik na!

PAGKATAPOS ng maraming pagtatangka ng mga nakalipas na administrasyon, umaani ngayon ng papuri ang liderato ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte dahil sa pagbabalik sa bansa ng makasaysayang mga kampana ng Bala­ngiga ng Eastern Samar matapos itong tangayin ng mga sundalong Amerikano may 117 taon na ang nakalilipas.

Una nang iginiit ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address (SONA) noong nakaraang taon na babawiin niya ang mga kampana mula sa pag-iingat ng mga Amerikano.

Ayon kay Civil, Veterans and Retiree Affairs Undersecretary Reynaldo Ma­pagu, nagsimula­ ang pag-uusap sa pagitan nina Defense Secretary Delfin Lorenzana at US Defense Secretary James Mattis para sa pagbabalik sa bansa ng mga kampana matapos itong ipanawagan ng Pangulo sa kanyang SONA.

“Give us back those Balangi­ga bells. They are ours… Isauli naman ninyo. Masakit ‘yun sa amin,” pahayag ng Pa­ngulo sa kanyang SONA.

Sinabi naman ni Nemesion Duran, na mula sa angkan ni Vicente Candilosis na nagpatunog sa kampana ng Balangiga bilang hudyat ng pag-atake sa mga Amerikanong sundalo, at nagtatag ng Balangiga Historical and Cultural Foundation Inc., na hindi niya maipaliwanag ang kasiyahang nararamdaman nga­yong naibalik na sa bansa ang mga kampana.

“Sobrang saya naman, hindi ko ma-describe. Imagine ang tagal-tagal naming pinakikiusapan ang Amerika, ngayon lang naibalik,” ayon kay Duran.

“Sagisag ‘yan ng a­ming pagkatao at pakikipaglaban ng ­aming mga ninuno,” dagdag niya.

Pinapurihan din ni Duran si Pangulong Duterte dahil ito aniya ang dahilan kung bakit naisoli ang mga makasaysayang kampana.

“Kung hindi siguro dahil kay Duterte, hindi ito maibabalik. Sumulat kami sa mga dating President para maibalik ang bell, pero walang nangyayari,” paha­yag ni Duran.

Naisakatuparan ang pagbabalik ng mga ito sa bansa nang lagdaan ni US President Donald Trump ang US National Defense Authorization Act of 2018, na nagbibigay pahintulot kay Mattis para magpasya sa pagbabalik ng mga kampana sa Pilipinas.

Una itong tinangkang bawiin ni dating Pangulong Fidel V. Ramos noong 1994 pero nabigo ito.