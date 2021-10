Mga kaluluwa nagsimula nang gumala

Mga ka-Misteryo, tila handa na ang mga kaluluwa sa Undas at alam nilang sarado ang mga sementeryo dahil ngayon pa lang, sila na ang dumadalaw sa kanilang mga mahal sa buhay.

‘Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin ang Totoo!”

Si Miguel ng Quezon City ay hindi na mapakali at hindi halos makatulog sa gabi dahil sa iba-ibang naririnig niya sa kanilang kusina tuwing dis-oras ng gabi. Para sa kanya, bumibisita sa kanila ang mga namatay nilang kaanak.

Misteryo: “Palagi ba ‘yan? Tuwing anong oras mo naririnig ‘yan?”

Miguel: “Unti-unti ko nang naririnig ‘yan mga alas-2:00 hanggang alas-4:00 ng umaga.”

Misteryo: “Ano ‘yong mga i­ngay na naririnig mo?”

Miguel: “Karaniwan kalansing ng mga kutsara. Pati mga pinggan, maingay parang pinupukpok. Kaya hindi kaagad ako makatulog, ang ingay eh.”

Misteryo: “Diyan lang ba sa kusina ninyo may ganong mga tunog? Wala na ba sa ibang parte ng bahay ninyo?”

Miguel: “Yes. Mostly sa kusina ang ingay pero ‘pag nasa sala kaming mag-asawa, feeling namin may katabi kaming multo habang nanonood ng TV. May time, ‘yong wife ko, may nakikitang mga anino.”

Misteryo: “Wala naman bang pananakit sa inyo or may manifestation ba ng mga pantal o pasa sa katawan ninyo?”

Miguel: “May time, ‘yong wife ko, may pasa sa braso pero nawawala naman agad at hindi masakit. Ako naman, may time na parang may nababangga akong malakas na hangin pagpasok ko sa room namin.”

Misteryo: “Ok, so this means meron ngang bumibisita sa inyo. Medyo alarming lang ‘yong mga gumagalaw sa kusina ninyo o ‘yong mga tunog na gawa ng ghost kasi poltergeist na ‘yon: noisy ghost na ‘yan, medyo hostile na.”

Miguel: “So, ano kaya ang magandang gawin namin para matigil na ang ganitong expe­rience? Kailangan ba namin tumawag ng pari para sa blessing and prayers? Or ano ang dapat muna namin gawin?”

Misteryo: “I suggest magsunog kayo ng sage incense para ma-cleanse ang bahay or puwede rin gumamit ng kamangyan, ‘yong incense na ginagamit ng simbahan. Well, ok ‘yong magpabendisyon sa pari pero dapat mag-alay ng prayers sa mga patay.”

Miguel: “Sige po, gagawin namin. Salamat.”

