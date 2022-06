Mga kalansay ng tao nahukay sa bundok

Anim na kalansay ng tao na hinihinalang mga nilikida ng isang criminal group ang nahukay ng mga miyembro ng National Bureau of Investigation (NBI) – Bicol at militar sa kabundukan ng Albay nitong Miyerkoles.

Ayon kay NBI-Bicol regional director Paterno Morales, nakuha ang mga kalansay mula sa tatlo hanggang apat na talampakang taas sa umano’y killing fields at mass grave sa kabundukan ng Barangay Molosbolos, Libon ng Gilbert Concepcion criminal group na nag-o-operate sa Calabarzon at Bicol region. Si Concepcion ay dating miyembro ng NPA na pumasok sa pagsusundalo pero nasibak matapos mag-AWOL.

Ayon sa NBI, ang Concepcion group ang nasa likod ng ilang kaso ng pagdukot, pagpatay at pangingikil sa Cavite, Quezon at Bicol kabilang ang pamamaril kay Malinao, Albay mayoral candidate Engr. Nelson Morales habang nasa simbahan noong Setyembre ng 2012, pagpatay kay Lupi Mayor Leo Raul Matamorosa habang nasa appliance repair center sa Naga City noong Oktubre ng 2012 at pagpatay sa radio anchor na si Joey Llana habang nagmamaneho ng sasakyan sa Daraga, Albay noong Hulyo ng 2018.

Kasama umano sa mga nahukay ang kalansay ng magkapatid at isa pa na pawang mga kontraktor ng mga proyekto ng gobyerno na dinukot noong Hunyo ng 2021. Ang isa ay fish vendor at magkapatid na reseller na pinaghinalaang mga police asset at dinukot din nitong Marso.

Nilikida umano ang mga ito dahil sa pagpalag sa pangingikil ng grupo bilang protection money. (Ronilo Dagos/Kiko Cueto)