Mga kalabit sa paa

Mga ka-Misteryo nakaranas na ba kayo na may kumakalabit sa inyong paa pero hindi ninyo naman nakikita?

‘Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin ang Totoo!”

Si Marlon ng Marikina ay malakas ang pakiramdam sa mga elemento bagaman may pagkakataon na nakakakita niya.

Naikuwento niya sa Misteryo ang pangangakalabit na ginagawa ng mga kaibigan niyang duwende.

Misteryo: “Matagal mo na bang kaibigan ang nga duwendeng yan? “

Marlon: “Kailan lang ito ng madalas ko maramdaman ang kanilang mga kalabit.”

Misteryo: “Tuwing anong oras mo nararamdaman ‘yong mga kalabit na ‘yon sa gawing paa mo?”

Marlon: “Actually anytime eh kahit sa work ko mukhang sumasama sila sa akin then sa gabi pagkakain na ako nararamdaman ko mga kalabit meaning nanghihingi sila ng food.”

Misteryo: “Nakikita mo ba sila? Nagpakita na ba sila sayo?” Nakita no ba kung ilan silang duwende?”

Marlon: “Hindi ko sila nakikita pero may time naaaninag ko light nila maliliit silang light sa floor. Alam mo ‘yong parang light sila na nakalutang sa floor. May time naririnig ko sila pero maliliit ang voice nila sobrang tinis sa pandinig hindi ko maintindihan ang sinasabi nila.”

Misteryo: “Kalabit lang nararamdaman mo hindi ka naman sinasaktan?”

Marlon: “May time lang na parang tinutusok ang mga paa ko maybe may gusto silang insist na sabihin. Pero I think nasasagap ko naman ng tama mentally gusto nila sabihin kasi tumitigil naman sila ‘pag may ginawa ako. Like ‘yong offering ng food sa kanila or kailangan ko na matulog sa gabi.”

Misteryo: “Bakit pinapatulog ka ba nila sa gabi? That means mabait nga sila kasi dinidisiplina ka ng tama. Parang may care ‘yong ganon ayaw ka nila magpuyat at magkasakit.”

Marlon: “Yes Tama ganon nga ‘yon kaya nga nagpapasalamat ako nandiyan sila. Mga tunay silang kaibigan.”

Kayo mga ka-Misteryo may mga kaibigan din ba kayong duwende? Ano ang mga karanasan ninyo sa kanila? Mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.