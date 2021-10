Mga kalaban binawal eendorso ni Drilon! 5 ampon na senate bet ni Robredo binusalan

Pinagbawalan ni Senate Minority Leader Franklin Drilon ang limang guest candidates ng Robredo-Pangilinan senatorial slate na mag-endorso ng iba pang presidential aspirants na kasama sa kanilang tickets.

“Robredo will run for President,” ani Drilon.

Ayon kay Drilon, ang pagbabawal umano niya sa pag-eendorso ay isa sa kanyang matapang na kondisyon bilang kapalit na isama sina Senators Richard Gordon, Juan Miguel Zubiri at Joel Villanueva, maging si dating Vice President Jejomar Binay at Sorsogon Governor Francis Escudero sa Robredo-Pangilinan senatorial slate.

“Our agreement with the people that we talked to was all right, since we expect you to be guest candidates in many tickets, don’t endorse anyone. Yes, we will help you, we unite, but we would like to suggest that at the minimum, you would not endorse for president so that you would stay as a guest candidate of parties and groupings, because that’s the reality we face today,” paliwanag ni Drilon sa press briefing nitong Biyernes, October 15.

Kaugnay nito, harapan namang sinabi ni Sotto kay Drilon na hindi niya iiwan si Lacson para kay Robredo.

Ang limang senatorial guest candidates sa Robredo-Pangilinan ticket ay kandidato rin sa ilalim ng tandems nina Senators Panfilo ‘Ping’ Lacson at Vicente ‘Tito’ Sotto III, Senator Manny Pacquiao at Buhay party-list Rep. Lito Atienza. (Dolly Cabreza)