Mga kakamping party-list ng CPP-NPA hinirit idiskuwalipika

Sumugod kahapon sa harap ng gusali ng Commission on Elections (Comelec) ang isang grupo ng mga magulang upang hilingin ang diskuwalipikasyon ng ilang party-list group na kakampi umano ng teroristang Communist Party of the Philippines-New People’s Army (CPP-NPA).

Partikular na tinukoy ng grupo nina Ginang Remy Rosadio, presidente ng League of Parents of the Philippines (LPP) ang Kabataan, Gabriela at Act Teachers na may koneksiyon umano sa CPP-NPA. May nakabinbin aniyang kaso ang mga ito kaya hindi sila dapat payagang makaupo sa Kongreso.

Nais din ng grupo na ipatanggal sa listahan ng mga party-list ang Anakpawis at Bayan Muna dahil may hawak umano silang ebidensiya na magpapatunay na may kaugnayan ang mga ito sa teroristang CPP-NPA.

Iginiit ng mga magulang na sayang ang pera ng gobyerno dahil ginagamit lang ng ito ng nasabing mga party-list group para kalabanin ang gobyerno at magpakalat ng disinformation na luma­lason sa isipan ng kanilang mga anak.