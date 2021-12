Mga Kahilingan sa Diyos tuwing Simbang Gabi

Para sa nakararaming Pilipino, ang pagdalo sa Simbang Gabi ang kagyat na paraan upang ihanda ang sarili sa paggunita sa pagsilang ni HesuKristo.

Dahil dito, sa kabila ng banta ng Omicron variant, hindi natinag ang pananampalataya ng mga Katoliko sa pagtupad sa tradisyon tuwing Kapaskuhan. Napuno ang mga Simbahan kahapon sa unang Simbang Gabi, ‘di alintana ang nagbabadyang bagyong Odette.

Tinatayang mas marami ang nagpunta sa unang Simbahang Gabi ngayon kumpara noong nakaraang taon. Pati mga bata na matagal na nabinbin sa bahay ay bitbit at hila ng mga magulang sa mga Simbahan. Sa rami ng dumalo nagtulung-tulong ang mga opisyal upang panatilihin ang social distancing. Ilang tulog nalang Pasko na!

Pinaniniwalang matutupad ang dasal kung mabubuo ang siyam na Simbang Gabi mula Disyembre 16 hanggang 23. Sa homily ni Manila Archbishop Jose Advincula kamakalawa hinimok niya ang mga mananampalataya, sa panahon aniya ng ‘kadiliman’ na patuloy na umasa sa Diyos. Ngayong taon, tema ang pagdiriwang ay “Pinagpala upang Ipamahagi ang Liwanag ni Kristo” alinsunod sa paggunita ng Ika-500 Taon ng Kristiyanismo sa bansa.

Katulad noong nakaraang taon inaanyayahan ang tanan sa pagkapit sa Poon sa nagpapatuloy na banta ng kumakalat na peste. Matatandaan, orihinal na layon ng espesyal na pahitulot ng Vatican sa pagsasagawa ng “Aguinaldo Masses” sa PIlipinas ay ang pagpapanatili ng pananampalataya sa buong Asya. Nagbabago man taun taon ang tema ng pagdiriwang, nanatiling para sa pagpapatibay ng pananalig sa Diyos ang layon ng nababing ‘Nobena.’

Iba’t iba man ang motibo ng mga debotong nagsasagawa ng siyam na araw na ’sarkipisyo,’ kumbinsido ang mga Katoliko: na higit sa kani-kaniyang personal na kahilingan, nangingibabaw ang layong buksan ang kalooban sa Panginoon lalo na ngayong hindi natin batid kung anong kinabukasan pa ang nahihintay sa mundo. Sentro rin sa pagsasagawa ng Simbahang Gabi ang tiwala sa maasahang panalangin ng Mahal na Birhen.

Giit ng Iglesya, di maisasantabi ang mga himalang tinatanggap ng marami dahil sa Simbahang Gabi— mayroong pinagaling sa karamdaman, ibinagon sa pagkakautang, nagka-ayusaan at patwaran, etc. Lahat ng mga ito ay ‘pabor’ dulot ng napakabisang pamamagitan ni Maria na siyang huwaran sa paghahanda sa pagdatal ng Mesiyas. Ani Fr. Bernald Lefrois, SVD, “We gladly join in the singing and the prayers, listen attentively to the readings and the homily, in order to discover God’s message for us these last days before the birth of Our Lord and Savior.”

Sa huli, ang nasaksihan natin pagdagsa ng mga tao sa mga parokya para sa Simbang Gabi ay patunay lamang na walang peste, bagyo, o sakuna ang maaring humadlang sa matatag na pananampalataya nating mga PIlipino. Kaisa tayo ng sambayanan sa pagkumpleto ng siyam na araw na pag-aalay at sakripisyo para magpasalamat sa Panginoon sa patuloy Niyang handog na buhay at kalusugan. Ikaw, anong hiling mo sa Diyos ngayong Simbang Gabi 2021?