Mga kabayo ni Morales humahagibis

NAMAMAYAGPAG na horse owner ngayong 2019 si Atty. Narciso O. Morales.

Inilabas ng Philippine Racing Commission (Philracom) ang detalye sa social media na si Morales ang Top Horse owner base sa sinasabing “Horse prize earnings”.

Nasa pangalawang puwesto si LM Javier sunod si Edward Diokno, AG Puyat at SC Stockfarm Inc. ang bumubuo sa top 5 HO.

Nakapagtala ng panalo ang mga kabayo ni Morales ng 264 wins, 283 second at 258 third place, si Javier ay may 87 na panalo, 63 na segundo at 67 na tersero habang si Diokno ay 64 ang naikamadang panalo kasama ang paghahari ni Boss Emong sa second leg ng triple crown at ang 17 straight wins ni Princess Eowyn, may shog pang 27 second at 23 third.

Nilista naman ni Puyat ang 59 na panalo, 62 segundo at 49 na tersero habang tumarak ng 29W, 22S at 15T ang mga kabayo ng SC Stockfarm Inc.

Swak sa Top 10 sina 6th BU Tecson, (57W, 36S, 37T), 7th MC Habla, (35W, 35S, 33t), 8th Jac Dichavez, (41W, 32S, 29T), 9th MB Villasenor, (31W, 38S, 33T) at JY Tionloc, (42W, 19S, 11T).

Simula Enero hanggang Nobyembre 30 ang pinanggalingan ng kanilang detalye at kahit may natitirang araw pa bago pumasok ang 2020 ay nakatitiyak na sa tuktok si Morales. (Elech Dawa)