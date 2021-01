Mga Kabataang Naglilingkod sa Nazareno

Mayaman ang Enero sa mga relihiyosong pistang Katoliko sa Pilipinas, sayang lang at kung kailan pa namanipinagdiriwang ang taon ng ika-500 anibersaryo ng pagdating ng Katolisismo sa Pilipinas ay ngayon pa ganap na hindimaipagdiwang ang mga ito.

Limitado ang mga aktibidad sapista ngayong araw ng Niño Hesus at ang prusisyon ng PoongHesus Nazareno ng Quiapo nitong nagdaan ay hindi naisagawa.

​Ngunit sa mga nagdaang taon, kapansin-pansin ang patuloyna pamamayani ng maraming kabataang deboto ng Nazareno. Subalit, iba-iba ang mukha ng debosyon. May ilang pinilingmagsilbi sa mismong Simbahan ng Quiapo at dalawa sa kanilaang nagpaunlak ng panayam sa amin ni Prop. Lars Ubaldo noong 20 Hulyo 2017: Sina Therese Vilog, isang bagonggradweyt ng Pilosopiya mula sa UP Diliman at Javier Nimer nagradweyt ng accounting ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila.

​Tulad sa maraming kuwento, ang debosyon ni Therese ay nagmula sa kanyang mga magulang na naging volunteer catechist sa Quiapo noong siya ay isang taong gulang palamang, nakakasalamuha na niya noon ang mga batang kalye nanakikinig.

​Kay Javier, nagsimulang tila “laro” ang pagsisilbi niyanang siya ay maging choir sumandali sa isang kalapit nasimbahan sa kanilang bahay sa Quiapo, subalit nang tumungosiya sa Quiapo Church, tila iba ang pakiramdam, nadama niyana “at home” siya doon kahit kailangan niyang lumakad ng mas malayo.

​Si Therese at Javier ay kapwa naging pioneer batch ng Quiapo Church Parish Children’s Ministry (PCM). Pagdatingng panahon, maging sa Parish Youth Ministry (PYM), na satuwing Traslacion ay nagtatanghal ng mga dula sa overnight vigil at nagsasadula ng senakulo tuwing mahal araw. Dahil sakanilang mga gawain, marami ang nahihikayat na sumali, maging mga batang nakatira kasing layo ng Cubao at Antipolo. Sa panahon ng panayam tinatayang 100 ang kasapi ng PYM, kasama na ang ilang out of school youth. Nagtatag na rin sila ng bagong Young Adult Ministry.

​Bagama’t may mga kabataang Hijos del Nazareno nabahagi ng PYM, ang tuon nila ay pakikilahok sa sakramento, pagdalo sa pormasyon, at pagsasagawa ng mga hindi tradisyunalna mga aktibidad, kaiba sa pagnonobena at pamamasan. Sa kanilang pagsasadula, pinalalalim rin nila ang pag-aaral sabuhay ni Hesukristo.

​Ayon kay Therese, “Nagiging way din po kasi iyongpagiging member po na makapag-give ng opportunities …samga bata po na out of school youth nagiging scholars po sila ng simbahan kaya nakapagtuloy po sila ng pag aaral. Tapos minsanpo …may mga personal na nagtutulungan po sa ministry na oh sige papautangin kita para lang makapag enroll ka o kaya may mabaon ka ganun parang simple na tulung tulungan na nabuo sayouth ministry.”

​Hindi man matuloy ang mga pampublikong rituwal, hanggang may mga kabataang nasasalinan ng debosyon, patuloyna mabubuhay ang Kristiyanismo sa Pilipinas.