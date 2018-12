Mga kabataan sakay pa ba sa Kapistahan ng Immaculada Concepcion?

Ipinagdiriwang ngayon ng mga Katoliko sa buong mundo ang kapistahan ng Immaculada Concepcion o Immaculate Conception, o paggunita sa paglilihi kay Birheng Maria na isinilang na ligtas sa orihinal na kasalanan, at pagbibigay-dangal sa sangkatauhan.

Kabilang ang okasyong ito sa Holiday of Obligation na sinusunod ng mga Katoliko, at sa araw na ito kinakailangan ng mga deboto na magsimba upang manalanagin at maipakita ang kanilang pagsisikap na mapabuti ang pagmamahal nila sa Panginoon at kapwa tao. Espesyal ang debosyon ng Pilipino para kay Birheng Maria na idineklara bilang Patroness of the Philippines noong 1942.

Ngunit sa kasalukuyang henerasyon, marami pa nga ba sa mga Pilipino, lalo na sa kabataan ang sinusunod ang tradis­yong ito?

Bilang ng nananampalataya unti-unting bumababa — SWS

Sa survey ng SWS noong 2017 tungkol sa weekly attendance ng mga nana­nampalataya sa iba’t ibang relihiyon, lumalabas na 41 porsiyento lamang ng mga Katoliko ang dumadalo sa mga religious service o misa kada linggo. Mataas din ang porsiyento ng mga Katolikong dumadalo na lamang sa misa kada buwan, na may 38% kumpara sa ibang relihiyon sa Pilipinas na mas mataas ang weekly attendance at mababa naman ang monthly attendance.

Ang pinakamataas lamang umanong naitalang weekly attendance ng mga Katoliko ay naga-average sa 66 porsi­yento noong 1991, at mula nang taong iyon ay nanatili na sa pababang bilang ang estadistika na umabot pa sa 39 porsiyento noong 2014 at 2015.

Ayon pa sa survey, ang 24-point decline ng weekly church attendance ng mga Katoliko ay ‘highly significant, statistically speaking.’

Ipinagdiriwang natin ang kapistahan tuwing ika-8 ng Disyembre, base sa liturgical calendar ng Simbahang Katolika.

Ang nabanggit na kapis­tahan ay ipinagdiriwang ng mga Katoliko sa buong daigdig. Ang mga Pilipino ay may espesyal na debosyon sa Immaculada Concepcion, isa sa dalawang kilalang tawag na pagpaparangal kay Birheng Maria, na ang isa ay Our Lady of the Holy Rosary.

Ang naunang kapistahan ng Paglilihi sa Birheng Maria o Paglilihi ni Santa Ana ay ipinagdiwang na sa Palestina noon pa mang ika-7 sig­lo, gaya ng paggunita rin ng kapistahan ng paglilihi kay San Jose.

Nagsimula ang pagdiriwang ng Paglilihi sa Birheng Maria noon pang ika-7 siglo sa mga monasteryo sa Palestina ngunit hindi katulad na tinuturing na isang dakilang kapistahan ng Simbahang Katolika ang Kapistahan ng Immaculada Concepcion tuwing Disyembre 8. Ito’y isa sa Pistang Pangilin sa karamihan ng mga bansang Katoliko.

Bukod sa isang Holy Day of Obligation sa mga Katoliko ang kapistahan ng Immaculada, at tradisyon na ang pagsisimba.

‘Marialis Cultus’ ni Pope Paul VI

Ang pananalangin sa Immaculada Concepcion ay nagsimula noong Pebrero 6, 1578 nang iniutos ni Pope Gregory XIII na ang Manila Cathedral sa Intramuros ay dapat itayo sa ilalim ng tawag na ‘Shrine of the Immaculate Conception.’

Bahagi ng kapistahan ang pagdaraos ng mga misa sa mga simbahan. May prusisyon din, tampok ang mga imahen ng Immaculada Concepcion, at nakikibahagi ang mga mag-aaral, miyembro ng iba’t ibang religious organization at deboto ng Birheng Maria.

Ayon sa kasaysayan, ang pagdiriwang ng kapistahan ay pinalaganap sa daigdig ni Papa Sixto IV noong 1476, na kung saan ay noong sumapit ang Disyembre 8, 1854, sa harap ng may 54 na Cardinal, 42 Arsobispo, 92 Obispo at hindi mabilang na deboto mula sa iba’t ibang panig ng mundo, nilinaw at ipinaliwanag ni Pope Pius IX ang teaching ng Kalinis-linisang Paglilihi kay Maria.

Ipinahayag na si Maria, sa kabila ng pagiging ina ni Kristo ay nanatiling ligtas sa orihinal na kasalanan sa simula pa ng kanyang buhay, isang kathambuhay ng mapanubos na pag-ibig at talino ng Diyos.

Ang Immaculada Concepcion ay pagdiriwang ng pagbibigay-dangal sa lahi ng sangkatauhan. Si Maria ang ispirituwal na ina ng lahat ng tao.

Ayon naman sa sinulat ni Pope Paul VI na ‘Marialis Cultus’ (Culture of Mary), si Maria ay minahal ng Diyos para sa kapakanan at kabutihan ng tao.

Nadagdagan ang kaha­lagahan ng dogma ng Immaculate Conception sa apa­risyon ng Our Lady of Lourdes noong Pebrero 11, 1858 kay St. Bernadette.

Ilang lugar sa Pilipinas tulad ng Antipolo City sa Rizal, Naic sa Cavite, Pasig City, Malabon City, Concepcion sa Marikina City, Concepcion sa Tarlac at iba pang bayan na ang patron ay ang Birhen ng Immaculada Concepcion ay nagdiriwang ng kanilang kapistahan tuwing Disyembre 8.

Gayundin ang mga mga bansang Katoliko tulad ng Spain, Portugal at Brazil ay ipinagdiriwang din ang Immaculada Concepcion bilang patronal feast, habang prime national holiday naman sa Argentina, East Timor, Italy, Monaco, at Peru.