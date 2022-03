Mga kabataan inasistehan ni Sen Go

SA gitna ng mga hamon at pagsubok na dulot ng COVID-19 pandemic ay hinikayat ni Senator Christopher “Bong” Go ang gobyerno na garantiyahan ang patas na pamamahagi ng ayuda sa mga pamilyang salat sa kabuhayan na epekto ng mga krisis.

Nitong March 10 ay pinapurihan ni Go ang mga inisyatibo ng gobyerno tulad ng Department of Social Welfare and Development’s Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) program na naglalayong mabigyan ng karagdagang tulong ang mga pami-pamilya.

“Iyung mga mahihirap, sila po ang pinaka-apektado ng sitwasyon ngayon. Kaya dapat unahin natin silang pagsilbihan para mabigyan sila ng pagkakataong makabangon muli at maibalik sa normal ang kanilang pamumuhay,” pahayag ni Go sa kaniyang video message.

“Sa mga pinaka-nangangailangan, kayo ang uunahin namin palagi ni Pangulong (Rodrigo) Duterte. Gagawin namin ang lahat sa abot ng aming makakaya para tulungan kayo malampasan ang krisis na ito,” pangako pa ni Go.

Ang grupo ni Go ay namahagi ng meals at masks sa may 1,000 members ng youth sector sa Barangay Bagumbuhay Covered Court . Namigay din sa ilang piling individual ng bagong pares ng sapatos, bisekleta at computer tablets na magagamit ng.mga nagsisipag-aral.

“Asahan po ninyo na kapakanan at interes po ng bawat Pilipino ang uunahin namin ni Pangulong Duterte… Hindi kami titigil sa pagtatrabaho para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kabataan at susunod na henerasyon habang unti-unting bumabangon ang ating bansa mula sa krisis,” saad ni Go.

Namahagi naman ng financial assistance ang DSWD sa ilalim ng AICS program at sa mensahe ni Go ay inihayag nito ang kaniyang pag-aalala na pinayuhan ang mga nagpoproblema sa mga bayarin sa pagpapagamot na magpatulong ang mga ito sa gobyerno dahil may 11 Malasakit Center ang naturang Lungsod na bahagi ng kabuuang 151 centers na naitayo sa buong bansa.

Ang Malasakit Center ay isang one-stop shop na mapupuntahan ng mga pasyente upang makakuha ng medical assistance mula sa DSWD, Department of Health, Philippine Health Insurance Corporation, and Philippine Charity Sweepstakes Office. Mula taong 2018 ay may 3 milyon Filipinos ang naasisyehan na sa buong bansa.

“Batas ito na aking isinulong at pinirmahan ni Pangulong Duterte. Mayroon na ngayong one hundred and fifty-one Malasakit Centers sa buong Pilipinas at tatlumpu’t isa sa Metro Manila. Ang target ng center ay zero balance para wala ng babayaran sa ospital ang mga poor and indigent patients,” pagpapaliwanag ni Go.