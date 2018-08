Mga K to 12 graduate, kumusta sila sa trabaho ngayon?

Marangal at matatag na trabaho – ‘yan ang dalawa sa pinaka-pinagtutuunan ng pansin na­ting mga Filipino, hindi ba?

Sino nga ba ang ayaw ng maayos, ligtas at pangmatagalang trabaho lalo na at ito ang pinagkukunan natin ng panggastos sa pang-araw-araw na panga­ngailangan para sa sarili at sa pamilya?

Sa sobrang importante nito sa atin, palagi tayong nakaabang sa magagandang balita galing sa gobyerno at pribadong sektor na may kinalaman sa bagong job opening, in-demand na karera, salary adjustment, benepisyo, at marami pang iba.

Sa bagong sistema ng edukasyon ngayon sa direksyon ng Department of Education (DepEd), hangad nating malaman kung ano na ba ang kahihinatnan at kinabukasan ng milyon-mil­yong K to 12 graduate.

Dito sa bagong kurikulum, mas handa na ba sila sa tinatawag na ‘real world’ kaysa sa dating 10 taong programa ng basic education? Hindi na nga ba nila kailangan pang pumasok ng kolehiyo dahil sa pagtatapos pa lang ng technical-vocational senior high school ay maaari na silang makakuha ng magandang trabaho?

‘Yan ang mga tanong na dapat nating tukuyin dahil gusto nating masulit ang educational experience ng kabataang Filipino.

Kaya hinihikayat natin ang DepEd na magsagawa ng matindihang konsultasyon sa mga private sector firm at government institution na tumanggap na ng mga K to 12 graduate para malaman natin kung epektibo at maa­yos ba ang performance nila sa kani-kani-kanilang kompanya.

Kapag nakakuha na tayo ng feedback, kritikal ito sa paggawa ng mga reporma para matiyak na mapabubuti at mapagtitibay pa lalo ang kalagayan ng mga newly grad.

Ang pag-aaral at trabaho, laging magkadikit ‘yan. Maraming taon na pinagsisikapan ng mga estudyante ang kanilang edukasyon para lamang makakuha ng magandang trabaho.

Una kong napatuna­yan ang importansya nito noong ako ay siyam na taong nanilbihan bilang mayor ng Lungsod ng Valenzuela.

Niresolba ng lokal na pamahalaan ang naging problema noon sa job mismatch o underemployment –halimbawa, Nursing ang tinapos mo ngunit kasalukuyan kang nagtatrabaho bilang isang social worker dahil kulang tayo sa mga nagtapos ng Bachelor of Science in Social Work.

Sana, patuloy na magsanib-puwersa ang DepEd at ang Department of Labor and Employment (DOLE) para matulungang magtugma ang employer at empleyado sa buong bansa base sa kanilang pangangailangan.

Sa haba nang ginugol na panahon ng mga estudyante sa paaralan, karapat-dapat lamang na mabigyan sila ng akmang trabaho hindi lang para kumita kundi para mas mahasa pa ang kanilang mga sarili sa napiling propesyon!