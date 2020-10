Mga jobless artist bigyan ng raket

Para masuportahan ang mga pintor na nawala ng kabuhayan dahil sa pandemya, nanawagan si Senador Sonny Angara sa National Commission for Culture and the Arts (NCCA) at sa iba pang ahensiya ng gobyerno ng gumawa ng paraan para makuha ang kanilang talento at mabigyan ng trabaho.

Sa padnig sa Senado ng mga panukalang pondo ng mga cultural agency, kabilang ang NCCA, binanggit ni Angara, chairman ng Committee on Finance ang program ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) sa kahabaan ng Pasig River.

Ayon kay Angara, ang MMDA bilang bahagi ng kanilang programa na i-rehabilitate ang Pasig River ay kumuha ng mga artist para magpintura ng mga mural sa pader at baybayin nito.

Ang NCCA naman ay nagbibigay ng ayuda sa libong mga pintor na nawalan ng trabaho dahil sa pandemya.

Bukod sa baybayin ng Pasig River, maaring magpinta ang mga artist na ito sa mga pader sa kahabaan ng Edsa. (Dindo Matining)