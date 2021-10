Mga jeep, bus, tren puwede na punuan

May go signal na ang Inter-Agency Task Force para dagdagan ng mga pampublikong sasakyan ang kanilang kapasidad sa bilang ng mga pasaherong dapat isakay kahitnananatili pa ang COVID 19 pandemic.

Batay sa inanunsiyo ng Malacañang, inaprubahan ng Inter-Agency Task Force ang rekomendasyon ng Department of Transportation (DOTr) para sa dahan-dahang pagtaas ng kapasidad ng lahat ng pampublikong transportasyon, kasama na ritoang railway transit o mga train mula 70% hanggang sa full capacity si­mula saNobyembre 4, 2021.

Mangangahulugan ito na maaari ng punanlahat ang mga upuan sa mga pampublikong bus, jeep, kasama na ang MRT at LRT at train ng Philippine National Railways (PNR).

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na ang desisyong ito ay para lamang sa mga pampublikong sasakyan sa Metro Manila at kalapit probinsya.

Hindi kasama dito ang mga provincial operations sa iba’t ibang bahagi ng bansa.

“Also approved is the recommendation of the DOTr for the gradual increase of passenger capacity in public transportation for road-based and rail transportation plying Metro Manila and its adjacent provinces from 70% to full capacity starting November 4, 2021,” ani Roque.

Matatandaang hiniling ng iba’t ibangtransport group na payagan na silang dagdagan ang bilang ng mga isinasakay na pasahero para makabawi sa matinding epektong pandemya dahil pababa na naman umano ang level ng kontaminasyon sa Metro Manila. ­(Aileen Taliping)