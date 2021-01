Mga Japanese Olympian ‘kulong’ sa Athlete’s Village

MISTULANG nakakulong ang mga Japanese Olympian sa Athletes’ Village at competition venues na mga naghahanda para sa 32nd Summer Olympic Games 2020 sa Tokyo sa darating na July.

Ito ang ipinahayag Sabado ni International Olympic Committee (IOC) vice-president John Coates ng Australia, na muling ipinaliwanag na hindi opsiyon at hindi nila iniisip na muling ipagpalipab ang quadrennial sportsfest na orihinal nakatakda noong Hulyo pero na Covid-19 lang kaya naurong.

Kinumpirma ng opisyal sa panayam ng Sky News Australia na hindi iku-quarantine ang mga qualified athlete pagdating sa Land of the Rising Sun liban sa puwersado lang sa regular testings para sa pandemic.

Inaasahang sukatan sa kalusugan ang humahabang detalye sa “playbooks” ng IOC at Tokyo 2020 organizers simula pa pa nakaraang lingo. Isasama ito rules para sa mga atleta na susundin bago pumasok sa Japan.

Sasailalim sa itatakdang panahon ng quarantine mula sa airport, village at mga kompetisyon..

“Organizers were striving to ensure the Athletes’ Village was the safest place in Japan,” sabi ni Coates. “The playbooks will give instruction on what is expected from them before they go to the Games, as an example,” panapos na sambit ni Coates. (Lito Oredo)