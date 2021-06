Mga isyu sa Filipino Sign Language para sa deaf education tugunan

Habang patuloy ang mga suliraning dulot ng COVID-19 pandemic sa pagpapatuloy ng edukasyon para sa mga guro at mag-aaral na may kapansanan, isinusulong natin ngayon ang pagrepaso ng Senado sa estado ng paggamit ng Filipino Sign Language (FSL) para sa deaf education sa ilalim ng K to 12.

Layon ng Senate Resolution No. 722 na inihain ng inyong lingkod na suriin ang iba’t ibang mga isyu at suliranin ng deaf teachers at learners sa paggamit ng FSL, bagay na iminandato ng Republic Act No. 11106 o ang Filipino Sign Language Act na naisabatas noong 2018.

Sa ilalim ng naturang batas, ang FSL ay itinuturing na pambansang sign language. Bago ito isinabatas, ang mga programang pang-edukasyon para sa sign language at mga interpreter training ay isinasagawa lamang ng iilang nonprofit organizations. Wala ring mga polisiya ang pamahalaan samantalang ang mga guro ay napipilitan ding magsilbi bilang interpreters lamang. Madalas din noong ma-pull out ang mga guro sa pagtuturo upang maging interpreter sa mga korte at mga istasyon ng pulis.

Nakababahala po na hindi naipapatupad nang maayos ang naturang batas, partikular na ang kakulangan sa training o pagsasanay para sa mga guro. Hindi naisusulong ang pagbibigay ng lisensya sa deaf teachers at nananatiling kulang ang mga kagamitan sa pagtuturo para dito—ito ang mga hamon na lalong nasilip at nabigyan ng diin sa ilalim ng distance learning ngayong pandemya.

Para sa school year 2016-2017, lumabas sa datos ng Department of Education (DepEd) na may halos 3,000 Special Education Teachers na nagtuturo sa mahigit 13,000 na mag-aaral sa K to 12 na nasuring may kapansanan sa pandinig.

Nais din nating bigyang diin dito na ang Licensure Examination for Teachers ay hindi dinisenyo upang maging tugma sa training ng mga deaf teachers. Dahil dito, ang mga deaf graduates ay nagiging mistulang tutor imbes na magkaroon ng maayos na trabaho sa pormal na sistema ng edukasyon.

Noong naisabatas ang Filipino Sign Language Act, sinikap nating maging mas madali para sa ating mga deaf learners at teachers ang makilahok sa sistema ng ating edukasyon, ngunit hanggang ngayon ay marami pa rin sa kanila ang nahihirapan.

Kaya bilang Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts, and Culture ay susuriin natin nang mabuti kung paano matutugunan ang mga suliraning ito upang hindi mapag-iwanan ang ating mga deaf learners at teachers.