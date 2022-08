Mga iskul binawal na gawing quarantine facility

Tinukuran ng Department of Education (DepEd) ang planong pagtanggal ng mga quarantine facility sa mga public school.

Sa briefing kahapon sa Malacañang ay sinabi ni DepEd spokesperson Michael Poa na makikipag-ugnayan ang departamento sa mga local government unit (LGU) para siguruhing wala nang quarantine facilities sa mga eskuwelahan.

“We don’t have the number (of public schools) right now. In fact, we are asking for the number kung ilan ba talaga ‘yong schools na ginagamit pa ring quarantine facility,” ayon kay Poa.

“But, we’re trying to coordinate with LGUs to make sure na i-clear out ito para makapagbalik-eskuwela tayo sa August 22,” dagdag nito.

Nauna nang pinayagan ng DepEd ang mga LGU na gamitin ang mga public school bilang temporary quarantine facilities sa mga pinaghihinalaang sapol ng COVID-19. (Prince Golez)