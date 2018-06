Mga instruction ni coach Alas, ‘di nasunod ng mga player

Hinayang na hinayang si Phoenix Petroleum coach Louie Alas sa laban nila sa Meralco Bolts noong Biyernes nang gabi na napagpasyahan sa pamamagitan ng overtime 100-103.

Isinisi niya ang kanilang pagkatalo dahil hindi na­ging ‘smart’ ang kanyang mga player.

“Wala nang moral victory dito kuya. Kaya we just have to follow instructions to the letter,” sabi ni Alas na paos na paos ang boses.

Nilinaw ni Alas na may mga instruction siya na hindi nasunod ng kanyang mga player na naging dahilan para makawala sa kanila ang panalo.

“May mga instance na puwede na kaming pumunta sa mismatch pero hindi kami pumupunta sa mismatch,” ayon kay Alas.

Halos sa buong laro naghabol ang Phoenix sa Bolts at nakuha pang umabante sa hu­ling bahagi ng fourth quarter.

Malaki sana ang tsansa ng Bolts na tapusin ang Fuelmasters sa regulation pero palpak ang kanilang mga free throw.

Nahatak ni Matthew Wright ang overtime matapos na maipasok ang three pointer 4.1 seconds ang natitira sa laro.

Ang talo ang nagbaon sa Phoenix sa pampitong puwesto kasama ang GlobalPort sa kartang 3-4 panalo-talo.

Sa kabila ng pagkatalo, positibo pa rin si Alas na makakara­ting sila kahit sa playoffs man lamang para sa quarterfinals.

Sa natitira nilang apat na laro sa elimination round kaila­ngan ng Phoenix na manalo ng dalawa para sa playoffs at para makasigurado ng puwesto sa quarterfinals kailangan ang tatlong panalo.

“I’m still positive na makakarating sa next round kasi we are playing good naman. Kailangan lamang talunin namin yung mga dapat naming talunin,” sabi ni Alas.

Ngayong araw (Linggo) sasagupain ng Fuelmasters ang Columbian Dyip, susunod ang RoS, GlobalPort at panghuli ang Alaska Aces.