Mga inaresto pakawalan – Belmonte

Nakiusap si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa Quezon City Police District na pakawalan na ang mga inarestong nagwelga dahil sa hindi umano nakatanggap ng food packs ng barangay at ng lokal na pamahalaan.

Sa statement ng QC government, binalaan ni Mayor Belmonte ang mga inarestong residente na ang paggamit ng crisis situation upang maghasik ng kaguluhan ay maaaring maparusahan sa ilalim ng Revised Penal Code at ng Bayanihan To Heal as One Act na nilagdaan ni Pangulong Duterte.

Nilinaw naman ng lokal na pamahalaan at ng Barangay Bagong Pag-asa ang media report na walang nakakarating na food packs sa mga residente.

Subalit sa ginawang interview sa mga inarestong raliyista, sinabi ng mga ito na hindi sila nakakatanggap ng pagkain mula sa barangay at kay mayor.

“The sectors most affected by the enhanced community quarantine are reminded that if they have not yet received their food packs, they may report this to their respective barangays,” ayon pa sa statement.

Ayon kay QCPD Director, Police Brig. Gen. Ronnie S. Montejo, inihahanda na nila ang kaso sa 21 protester dahil sa paglabag sa batas sa kabila ng umiiral na enhanced community quarantine bunsod ng coronavirus outbreak.

Ang mga nag-rally sa EDSA Kilyawan, Barangay Bagong Pag-asa, ay pinamumunuan aniya ng isang Jocy Lopez, 47, residente ng Sitio San Roque at lider ng Samahan ng Magkakapitbahay ng Barangay San Roque.