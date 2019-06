Mga iladong haciendero nagnegosyo usab ug drugas – Duterte

By jess campos

Gawas nga nanag-iya ug lapad ug dakung yuta, pipila ka haciendero ang nalambigit usab sa illegal drug trade.

Kini ang gibutyag ni Presidente Rodrigo Duterte sa iyang pagbisita sa Cagayan de Oro City .

Matud sa Presidente nga daw dili mabusog kini bisan pamam kung gipaubos na sa land reform ang ilang lapad nga kayutaan ug bilyonaryo na kini ug nanag-iya ug daghang mga sakyanan.

Gisuso niya kung unsa ang mga negosyo niini ug iyang nasuta nga misulod usan kini sa illegal drug trade.

“They cannot find their satisfaction. They have vast lands. After the land reform, they were still billionaires. They have two Lamborghinis, four Mercedez and 30 other automobiles. What business did they enter? Eh di drugs,” matud sa Presidente.

Lakip sa mga haciendero nga gibutyag sa Presidente naggikan sa Bacolod, Central Luzon ug sa Visayas area nga mga iladong pamilya.

Kahinumduman sa mga milabay nga pakigpulong sa Presidente mipadayag kini nga adunay mga datu ug nanag-iya og mga luhong sakyanan nga matud niya nga dili katuhuan kay ang ilang negosyo usa ka lending og gipatuon ang ilang mga anak sa gawas sa nasud.