Mga huling pamana

Kahit iilang araw na lamang si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang puwesto ay tuloy-tuloy pa rin sa kanyang pagtatrabaho at pagdalo sa mga pampanguluhang aktibidad sa iba’t ibang lugar sa bansa.

Katulad na lamang nitong Sabado June 25, 2022 kung saan kahit weekend ay ginampanan nito ang kanyang tungkulin bilang isang lingkod-bayan matapos pangunahan ang opisyal na pagbubukas ng Lucena-san Pablo Commuter Line ng Philippine National Railways (PNR) na ginanap sa San Pablo City, Laguna.

Ang pagbubukas sa operasyon ng PNR sa nabanggit na ruta ay inaasahang magpapadali sa biyahe ng mga mamamayan ng Laguna at Quezon partikular ang mga taga-Lucena mula sa dating isang oras na magiging kalahating oras na lamang.

Isa lamang ito sa mga proyekto ng Duterte Administration na inaasahang magpapagaan sa biyahe ng maraming mamamayan at maging komportable patungo sa kanilang destinasyon.

Hindi po maitatangging sa ilalim lamang ng Duterte administration nakatikim ang mga Pilipino ng tunay na pagbabago sa lahat ng aspeto, mula sa serbisyo ng mga taong-gobyerno pati na rin sa mga malalaking imprastruktura gaya ng mga tulay, kalsada, mas pinahusay na serbisyo ng Light Railway Transit system at muling pag-andar ng mga train ng PNR na matagal natengga dahil hindi ito naging prayoridad ng mga nakalipas na administrasyon.

Sa katunayan, sa talumpati ni Department of Transportation (DOTr) Secretary Arthur Tugade, ang mga nagawang proyekto ng Duterte administration sa imprastruktura ay katumbas ng pinagsama-samang nagawa ng tatlong nakalipas na administrasyon kaya tinawag ang panahon ng Pangulo na ” Golden Age of Infrastructure” sa pamamagitan ng Build,Build,Build program.

Sa ilalim lamang ng Duterte administration nagkaroon ng katuparan ang pangarap ng maraming Pilipino na matapos ang mga proyektong dati ay mga plano lamang at hindi nabigyan ng katuparan ng mga nagdaang Presidente.

Malaking kaluwagan po sa mga mamamayan ng Laguna at Quezon ang pagbubukas ng linya ng PNR sa nabanggit na lugar at inaasahang muling maibabalik ang sigla ng kabuhayan at turismo ng dalawang lalawigan.

Isa lamang po iyan sa mga iiwanang “Tatak Duterte” ng administrasyong ito dahil marami pa, gaya ng pabahay para sa mga kawani ng gobyerno, mga sundalo at pulis na naipatayo na sa iba’t ibang lugar sa bansa.

Katunayan, nitong nakalipas na Huwebes, June 23 ay pinangunahan rin ni Pangulong Duterte ang pamamahagi ng titulo ng housing units ng Madayaw Residences sa Davao City at maraming pulis, sundalo at ordinaryong kawani ang magkakaroon na ng komportable, maganda at maluwag na tirahan na hindi kailangang magsakripisyo sa budget dahil ginawang abot-kaya ito para sa kanila.

Nakita po kasi ng Pangulo ang nakakaawang sitwasyon ng mga nangungupahang pulis at sundalo sa ilang lugar na halos hindi magkasya ang pamilya kaya isinulong nito ang pagpapatayo ng housing projects para sa mga ito.

Mayroon ding ganitong murang pabahay na itinayo ang Duterte Administration sa Ilocos, Bulacan at tinatapos na ang nasa Lanao del Norte na pakikinabangan ng maraming mamamayang Pilipino.

Tunay pong isinaalang-alang ni Pangulong Duterte ang kapakanan ng maraming Pilipino kaya tinupad nito ang pangakong bibigyan ng komportableng buhay ang mga Pilipino sa kanyang administrasyon.

Maging sa larangan ng palakasan o sports ay hindi pinabayaan ni Pangulong Duterte ang mga atleteng Pinoy kaya naman sa tulong ni Senador Bong Go ay naitayo ang National Academy of Sports sa New Clark City sa Tarlac na kanya ring binisita noong June 14,2022.

Ang NAS ay isa sa world-class na pasilidad sa sports ng Pilipinas para mahasa ang kakayahan at talento ng mga Pilipino sa palakasan at magiging pambato ng Pilipinas sa mga international at pandaigdigang sports competition.

Umaasa po si Pangulong Duterte na magiging Olympians at champions ang mga unang batch ng student-athletes ng National Academy of Sports.

At para po matutukan ang sports para sa mga atleta, personal na pinangunahan ng Presidente ang groundbreaking ng isa pang itatayong state-of-the-art sports complex sa Bagac, Bataan na pangangasiwaan ng Philippine sports Training Center.

Ang mga proyektong ito ang magtitimon para mahasa ang husay at talento ng mga atleta na sasabak sa mga pandaigdigang kumpetisyon bitbit ang pangalan ng Pilipinas.

Apat na araw na lamang at matatapos na ang termino ni Pangulong Duterte sa June 30,2022 subalit iiwan nito sa mga Pilipino ang mga pagbabagong nagawa ng kanyang administrasyon sa loob ng anim na taon.

Hindi mabilang ang mga iiwang legasiya ng Presidente at kulang ang isang buong araw kung iisa-isahin ang mga nagawa ng Duterte administration sa mga Pilipino na nagbigay ng bagong pag-asa, bagong simula at nagbapago sa buhay ng sambayanan.

Hangad po natin na maipagpatuloy ng susunod na administrasyon ang mga nasimulan ng Duterte Administration para sa tuloy-tuloy na pagbabago ng buhay ng lahat ng mga Pilipino. #