Mga hukom namudmod ng gulay sa community pantry

Nagkaisa ang 14 mahistrado ng Supreme Court (SC), sa pangunguna ni Chief Justice Alexander Gesmundo, na bumili ng may 18 toneladang gulay para ipamahagi sa 16 community pantry sa Metro Manila.

Ginawa ito bilang bahagi ng ika-120 anibersaryo ng SC ngayong taon na may temang “pagkalinga sa kapwa”.

“The 14 incumbent magistrates of the Supreme Court, using their personal resources and working collectively, purchased more than 14 tons of vegetables from farmers to be distributed to various community pantries,” saad pa ng SC Public Information Office, Hunyo 10.

Nabatid na nilapag sa SC compound sa Taft Avenue, Maynila ang sako-sakong mais, talong, kalabasa, okra at iba pang gulay na binili ng mga hukom mula sa mga magsasaka sa Luzon.

Ipamamahagi ang mga ito sa mga kinatawan ng mga community pantry, gayundin sa indigent ward ng Philippine General Hospital at sa Manila Police District.

Samantala, batay sa Saan Yan PH ay may 900 mga community pantry na sa bansa, kabilang ang 326 sa Metro Manila. (Juliet de Loza-Cudia)