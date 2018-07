Mga hugot ni Austria sa San Miguel

SINIPA ng San Miguel Beer ang TNT Ka­Tropa, 106-102, Miyerkoles nang gabi sa Smart Araneta Coliseum para pumalaot sa semifinals ng PBA Commissioner’s Cup.

Inari din ng Beermen ang unang laro ng best-of-three quarterfinals, 121-110.

Nakipagpukpukan pa ang Texters at nagawang ibuhol ang iskor sa 98 sa final 2 minutes, bago nagtuhog ng walong sunod na free throw sina Renaldo Balkman, June Mar Fajardo at Chris Ross para siguruhin ang panalo.

Pitong manlalaro lang ang ginamit ni coach Leo Austria, bukod sa super five niyang sina Balkman, Fajardo, Ross, Marcio Lassiter at Alex Cabagnot ay sina Arwind Santos at Kelly Nabong na lang ang hugot niya sa bench.

Sina Brian Heruela at Matt Ganuelas Rosser ay tumagal lang ng 25 seconds sa loob.

Kasado ang pakikipagtipan ng SMB sa Alaska sa semifinals.

Rematch ito ng 2016 Philippine Cup title showdown nila nang lumamang ang Aces, 3-0 bago tinuhog ng Beermen ang sumunod na apat na laro at nakumpleto ng team ni Leo Austria ang ‘Beeracle’.

Naninibago si Austria dahil nga­yon lang sasampa sa semis ang defending champion San Miguel na manggagaling sa kalagitnaan ng standings. Number 6 sila sa playoffs, samantalang sa unang anim na kampeonato sa ilalim ni Austria ay lagi sila nasa top seeding.

Lumamang pa sa 30-18 sa first quarter ang KaTropa, pero dahan-dahang nakabalik ang Beermen.

“We learned from the previous game. They had a good start then,” lahad ni Austria. “If we’re not able to come back, disaster sa amin. It happened again tonight, lumamang sila ng malaki sa first quarter. But credit to the championship poise and experience of our team, nakalusot ulit kami.”

Tumapos ng 25 points, eight rebounds at four assists si Balkman na 7 of 10 sa stripe, apat sa last 45 seconds. May 21 points at six assists si Alex Cabagnot, double-double na 19 points at 12 rebounds kay Fajardo.