Mga HS student, hihimukin sa sports — Ramirez

Pagtutuunan ng pansin ang mahigit 27 milyon estudyante na kabilang sa K-12 program bilang balon ng potensiyal na talento ng Philippine Sports Commission para magkadireksiyon ang susunod na he-nerasyon ng mga Pilipino na maging world-class athletes.

Inihayag nitong Huwebes ni PSC Chairman William ‘Butch’ Ramirez na nasa plano ang pagsasama-sama ng mga ahensya ng pamahalaan kasama ang Siklab Foundation ni Presidential Adviser for Sports Dennis Uy upang makabuo ng faculty sa sports managers na misyong makatuklas ng mga nakatagong talen- to sa mga nag-aaral sa ilalim ng K-12.program.

“We have 27 million in our hands from 43,000 schools all over the country. If we focus on providing these 27 million kids with qualified coaches and trainers, you can predict that there will be good athletes coming from them,’’ esplika ni Ramirez ukol sa nais ng pamahalaan na makapagtayo ng Sports University.

Ang Department of Education ang mangunguna sa pagbuo sa proyekto kung saan ang malaking bilang ng talento ang posibleng maging national athlete base sa partnership ng PSC, Commission of Higher Education, local government units, Siklab Foundation at United States Sports Academy na nakabase sa Alabama. (Lito Oredo)