Mga hotel `di puwedeng COVID hospital

Mahihirapan ang gobyerno na gawing pansamantalang ospital ang mga hotel dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga pasyenteng tinamaan ng COVID-19 sa Metro Manila.

“To convert hotels into hospitals, that’s going to be very difficult kasi maraming kailangan to support patients,” pahayag ni Philippine Hotel Owners Association (PHOA) president Arthur Lopez sa Laging Handa public briefing nitong Sabado.

Aniya, wala na silang maibibigay na hotel para gawin pang ospital ng mga COVID-19 patient at magiging kawawa rin ang mga overseas Filipino worker na siyang umuokupa ngayon sa mga hotel bilang pansamantalang quarantine facility pagkagaling sa ibang bansa.

Ayon kay Lopez, puno na rin ng naka-quarantine na mga OFW ang mga hotel sa Metro Manila na ginawang isolation facility.

Sinabi ni Lopez na ang 300 nilang hotel ay ginawang pansamantalang quarantine facility para sa mga umuuwing OFW.

“Right now, all the hotels in the NCR are fully booked. Why do I say fully booked? Because OWWA [Overseas Workers Welfare Administration] has taken over these hotels for the OFWs that are returning back to the country. Wala na kaming maibigay na ibang hotel para gawing isolation facilities,” ayon kay Lopez.

Matatandaang hiniling ng Philippine College of Physicians (PCP) sa gobyerno na gawing isolation facility muna para sa mga pasyenteng tinamaan ng COVID-19 ang mga hotel dahil sa apaw na rin ang mga ospital sa nadale ng naturang sakit. (Issa Santiago)