Mga hinayupak sa COVID-19 crisis

Sabi ng marami nating tropapets, lumabas daw ang “the best and worst” ng mga Pinoy ngayong patuloy na humaharap ang Pilipinas sa matinding krisis dahil sa made in China na coronavirus disease 2019.

Pero bago ‘yan, nalagasan na naman ang hanay ng mga dating matitikas na senador sa pagpanaw ni Heherson Alvarez, dahil sa COVID-19. Sana naman eh makaligtas ang maybahay niyang si Cecile na tinamaan din ng virus.

Isa si Alvarez, 80-anyos, sa mga kilalang tagasuporta ni dating Pangulong Cory Aquino, at kritiko ng diktaturyang Marcos. Bukod sa pagiging senador, naging pinuno rin siya ng Department of Agrarian Reform at Department of Environment and Natural Resources.

Matindi talaga ang galit nitong COVID-19 sa mga senior citizen dahil karamihan sa mga kinukuha niya ay mga matatanda. Pero bukod nga sa mga matatanda, peligroso rin na malagay sa alanganin ang mga taong may dati nang problema sa kalusugan tulad ng sakit sa puso, baga, bato, diabetic, high-blood at iba pa.

At batay na rin sa kuwento ng ilang nakaligtas sa COVID-19, sadyang masusubok ang lakas ng katawan ng pasyente dahil sa mga komplikasyon na maaaring mangyari mula sa mga gamot na ipaiinom na panlaban sa virus. Kaya ingat at manatili muna sa bahay kung hindi naman kailangang lumabas.

Sa pagpanaw ni Alvarez, malamang na malaking pagtitipon ang inihahanda para sa kaniya ng mga senador na nauna sa kaniya tulad nina Joker Arroyo, Nene Pimentel, Jovito Salonga, Neptali A. Gonzales, Ed Angara, Ernesto Maceda, Blas Ople, pati na si Ninoy Aquino, at iba pa.

Pero gaya nga hirit ng marami nating kurimaw, ganyan talaga ang buhay, parang life. Una-una lang. Pero hindi na raw pahabaan lang ang buhay uusapan kung hindi papaano ka rin namuhay. Muli, ang amin pong pakikiramay sa mga naulila ng senador, pati na rin sa lahat ng naulila ng mga nasawi dahil sa pesteng made in China na COVID-19.

Buweno, pakaingat tayo sa paggamit ngayon ng internet o anumang transaksiyon online ngayong marami sa mga bangko ang sarado o kaya naman eh limitado ang operasyon. Hindi nga lang natin alam kung nag-ooperate ang “hotline” o “call center/help line” ng mga bangko para tumanggap ng tawag kung sakaling nakompromiso ang iyong bank account.

Sabi nga, nakita ang “best and worst” ng mga Pinoy ngayong krisis—“best” dahil marami ang nagbabayanihan at nagdo-donate para makatulong sa mga nagigipit at mga kailangan para sa laban kontra sa virus, at “worst” dahil may mga hinayupak na pasaway at mga buraot na nagsasamantala sa sitwasyon.

Gaya na lang mga hinayupak na kawatan online na ang modus eh magpapadala e-mail, SMS o text, at message blasts sa social media sa kung sino-sinong puwede nilang mabiktima kapag sumagot sa kanila at nagpadala detalye na kanilang hinihingi.

Magpapanggap ang mga kulokoy na taga-bangko at sasabihin sa bibiktimahin nila na may nagbabalak na i-hack ang account mo. At para ma-secure ang account, kunwaring may ipapa-click na link na nagtatanong ng ilang impormasyon tungkol sa account mo at presto, mananakaw na nila ang laman ng account mo.

Kaya pakaingat tayo mga tsong sa mga nakikita sa email, text o chat, lalo na kung may link na ipapa-click at pasasagutin kayo ng mga impormasyon tulad ng account number o maging password ng isang social media account.

“Phishing” ang tawag sa ganitong taktika ng mga buraot na marami ang kanilang pinapadalhan ng kunwaring babala o tanong at naghihintay sila kung sino ang kakagat sa kanilang pain. Sabi ng mga awtoridad, ngayong may ECQ, naglipana at mas aktibo raw ang mga kolokoy kaya doble ingat din tayo mga tsong. At ang mga awtoridad natin, doblehin din sana ang sipag para masakote ang mga mokong. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”