Mga higanteng nilalang sa kabilang dimensyon

Mga ka-Misteryo kayo ba ay hinabol na ng higanteng nilalang sa inyong pagtulog? ‘Yan ang paksa natin ngayon: “Bas­ta may Misteryo, Alamin ang Totoo!”

Si Eva ng Cavite ay psychic at lagi siyang nakakakita ng multo, elemento maging mga higante sa kanilang lugar.

Misteryo: “‘Yong mga Higan­teng nakita mo ano ang hitsura nila? Para rin ba silang tao?”

Eva: “Oo pero kakaiba ang kanilang kasuotan para silang caveman.”

Misteryo: “Paano mo ba sila nakita? Mga anong oras sila lumitaw?”

Eva: “Mga midnight ‘yon dumungaw ako sa bintana namin noon iyon nakita ko tatlo sila.”

Misteryo: “Nakakata­kot ba hitsura nila? Tinakot ka ba? Hinabol ka ba?”

Eva: “I think hindi naman sila nakakatakot kaiba lang ta­laga damit nila parang animal skin na nakabalot sa kanilang katawan.”

Misteryo: “Ano ‘yong sina­sabi mong hinabol ka? Marami ba kayong hinabol ng mga hi­gante.”

Eva: “Ah mag-isa lang ako noon kasi natutulog ako kaya nanaginip ako. Akala ko sim­pleng panaginip lang ‘yon pala astral travel na pala ‘yon.”

Misteryo: “‘Yon so nasa astral dimension ka pala. So anong nangyari dun sa astral travel mo?”

Eva: “‘Yon ang nakakatakot kasi narinig ko talaga voice ng higante, parang kulog dumada­gundong. Tapos narinig ko may malalakas na step palapit sa akin. Doon na ako nag-panic.”

Like: “So kung nasa dimen­syon kanila maaari kang na-trap doon. Anong ginawa mo?”

Eva: “Nag-pray ako tapos may boses na nagsabi sa akin pumikit lang ako at isipin kung ano dapat gawin, iyon inisip ko makaalis sa lugar bigla akong lumipad at para akong nahu­log sa malalim na bangin. Then ‘yon nagising na ako.”

Misteryo: “After non nag-iba ba ang tingin mo sa mga hi­gante at hindi sila dapat kata­kutan?”

Eva: “Oo hindi naman ta­laga sila dapat katakutan at the same time na-realize ko para rin silang tao. Not sure kung can­nibals sila pero sa experience ko hindi ko ma-establish ‘yon kasi hindi ko sila nakita ku­main at kung ano ang kanilang kinakain. I’m sure hindi rin physical ang food nila.”

“Marami pang dapat ma-explore sa buhay na ito at isipin natin hindi lang tao ang nag-e-exist kundi maging ang nilalang sa kabilang dimensyon.

Para sa inyong kuwentong kababalaghan, mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.