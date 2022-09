Mga hearing sa korte ikakasa online

Sa mga susunod na araw, magiging online na rin ang mga eksena sa korte matapos magdesisyon ang Supreme Court (SC) na gawin sa pamamagitan ng video conferencing ang lahat ng mga court proceeding.

“In line with our efforts towards a technology-driven Judiciary, we have decided to allow the conduct of all court proceedings through video conferencing even after the end of the (COVID-19) pandemic,” ayon kay Chief Justice Alexander Gesmundo sa kanyang speech sa 130th anniversary celebration ng Philippine Bar Association sa Makati kahapon.

Kasalukuyan na umanong inaayos ng committee on virtual hearings and electronic testimony ng SC ang ipapatupad na panuntunan at rules.

Sa video conference magiging live ang visual connection ng 2 panig o higit pa sa pamamagitan ng internet para magmukhang face-to-face ang pagdinig sa mga korte. (Elvie Altez)