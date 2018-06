Mga hater ni Ellen mas dumami, super nega sa mga fan

Dahil hindi na rin naman maitatago, lalo na noong mag-Palawan sina John Lloyd Cruz at Ellen Adarna, mas open na nga sila ngayon na malaki na ang tiyan ni Ellen. Balita nga ay anytime soon, ma­nganganak na ito.

And a soon-to-be doting father, talagang mukhang lahat ng karanasan ni Ellen sa pagbubuntis niya ay nasa tabi lang si John Lloyd. Obvious naman dahil hindi pa rin bumabalik sa showbiz si John Lloyd at magkasama lang silang palagi.

Kapag ganitong malapit ng manganak, halos linggo-linggo na ang check-up ni Ellen sa O.B. Gyne niya at spotted nga si John Lloyd na sinasamahan ito.

Mukhang may naging negatibong epekto ang nangyari kay Ellen at sa batang nakaengkuwentro nito dahil kinukunan daw silang dalawa na ngayon nga ay umabot na sa korte.

Ang dami na namang hate message or comment ng netizen patungkol kay Ellen. Nandiyang may nagsabi na sana raw, kapag nanay na si Ellen, magbago na ito. Pero may mga nagtatanggol din dito at sinasabing, may alam daw ba sa mga totoong nangyayari ang nangba-bash sa sexy star.

Teka, hindi kaya ang mga nagko-comment ng mga hate at pangba-bash kay Ellen ay dahil nakikita nila itong dahilan kaya si John Lloyd ay inactive na at nami-miss kasi ng mga fan nito ang actor?

Kumbaga, sa isang Ellen, parang naagaw sa libo-libong fans niya si John Lloyd na ipinagpalit ang career sa kanyang minamahal, ha.