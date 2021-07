Mga gusali na environment-friendly ibibida ni Loren

Magsasama-sama virtually ang mga Filipino environmental advocate upang ipakita ang mga environment-friendly at makabagong arkitektura sa 55th episode ng “Stories for a Better Normal: Pandemic and Climate Change Pathways”.

Paksa ng July 29 episode ang “Building for Nature” na konsepto at iho-host ni dating senadora at ngayo’y Deputy Speaker Loren Legarda.

Ipalalabas ito ng alas-10 ng umaga via Facebook Live sa facebook.com/iamlorenlegarda and facebook.com/CCCPhl.

Bisita niya ang mga Filipino innovator na sina Architect Ronnie Yumang, ASEAN architect and environmental planner, at Beau Baconguis, Earth builder and permaculturist.

Inorganisa ito sa pagtutulungan ng Office of Deputy Speaker Legarda, Climate Change Commission, Department of Education, Philippine Information Agency, Institute for Climate and Sustainable Cities, The Climate Reality Project-Philippines at Mother Earth Foundation. (Issa Santiago)