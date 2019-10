Mga ‘Gurong Kawiteño’ pinaligaya nina Rayver, Kris, Kakai

Nanguna sina Kris Bernal, Kakai Bautista, Rayver Cruz sa pagpapaligaya sa mga taga-Kawit, Cavite.

Ang suwerte nga ng mga Caviteño dahil dinayo pa sila ng tatlong ito para pasayahin. Naganap nga ‘yon sa katatapos lang na event na Gawad Aguinaldo, na kung saan ay binigyang-parangal nga ang mga bagong bayani, ang mga outstanding teachers who have shown exemplary dedication to their profession and love for their students.

Kasama si Kawit Mayor Angelo Emilio Aguinaldo, binigyang-parangal nga ang mga Gurong Kawiteño in line with the celebration of World Teachers Day of the Municipality of Kawit.

Ang anim na outstanding teacher-awardees ay sina Marvin Jay Ignacio Maming of Emilliano Tria Tirona Memorial National High School; Ederlyn Pel-Algonajota of Binakayan National High School; Cindy Mae Suarez of Binakayan Elementary School; Willie Claudio O. Endaya of Gahak Elementary School; Judilyn Tiva of Aguinaldo Elementary School; and Sheilaver C. Mangune of Potol Sta. Isabel Elementary School.

“Our municipality is not just beaming with history and culture. Our great heritage stems not just from our heroic ancestors who hailed from Kawit but also from the modern-day educators who share the same love for the country and its people,” sabi ni Mayor Aguinaldo.

Ang mga host ng programa ay sina Ganiel Krishnan at Nico Locco.

Edward humiga sa ebak ng aso para kay Maymay

Bucket list checked na nga ang pagsaksi sa Aurora Borealis nina Maymay Entrata at Edward Barber, na nagawa na rin nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla kamakailan.

Kasalukuyan pa ngang nasa Oslo, Norway ang magdyowa, at hayun nga, hindi nila pinalampas ang pagkakataon na masaksihan ang kamangha-manghang tanawin na ito sa lugar na ‘yon.

Medyo bitin lang, dahil sa photo noon ng KathNiel, makikitang may tukaan portion ang dalawa habang nasa background ang Aurora Borealis.

Eh, sina Maymay at Edward, solo-solo lang ang mga photo nila. Kaya hoping ang mga fan na maglabas din sila ng mga larawan na magkayakap sila, o magka-kissing scene rin sila, na para bang galing sa honeymoon.

Pero, wala yata silang ibang kasama kaya sila-sila na rin mismo ang naging photographer nila.

“Credit naman, Humiga ako sa Tae ng aso para sa shot na yan!” sabi ni Edward kay Maymay.

“Waaaahhhh Dodong chuma,” reaksyon naman ni Maymay.