Mga guro na sapol ng COVID lumolobo

Naalarma si ACT Teachers party-list Rep. France Castro sa pagbabalewala ng pamahalaan partikular ng Department of Education (DepEd)sa paglobo ng bilang ng mga gurong tinamaan ng COVID 19.

Ayon sa kongresista, matapos ang mahigit isang taon wala pa ring malinaw na report ang DepEd sa bilang ng mga nagkasakit na guro at education support personnel bukod sa kawalan ng sapat na serbisyong medikal at proteksiyon na ipinagkaloob sa mga guro na nahawaan ng virus.

Sa report, lumitaw na sa Lungsod ng Quezon lamang ay anim na guro ang nasawi dahil sa COVID-19 sa buwan lamang ng Marso.

Kahit online class ani Castro ay marami pa ring guro ang inoobligang mag-report bukod pa sa araw ng pamamahagi ng modules.

Sa kasalukuyan ay wala umanong sick leave ang mga guro, walang pondo ang magna carta provision para sa treatment ng mga sakit ng mga guro at wala sa priority list na mababakunahan.

“With the alarming surge of COVID infection, we are worried about the extent of infection among our teaching and non-teaching personnel, especially that many teachers have reported of being required to report physically,” ayon kay Castro .

Dagdag ng mambabatas na lalong tatagal ang pagbabalik-eskuwela at lalala ang krisis sa edukasyon hangga’t hindi natutugunan nang maayos ang krisis sa kalusugan partikular ang mga gurong nagsisilbing frontliner sa paghahatid ng edukasyon sa mga kabataan. (Eralyn Prado)