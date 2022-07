Mga guro iretiro sa edad 60

Bilang suporta sa plano ng pamahalaan na na i-streamline ang burukrasya, naghain si Senador Francis Escudero ng isang panukala na naglalayong ibaba ang compulsory o sapilitang retirement para sa mga kawani ng Department of Education (DepEd) sa 60-anyos mula sa kasalukuyang 65-anyos.

Sakop ng Senate Bill (SB) No. 58 ang lahat ng regular na kawani ng DepEd, kabilang ang mga guro sa pampublikong paaralan na umaabot na sa 800,000 sa kasalukuyan.

“If enacted into law, this proposed legislation will benefit hundreds and thousands of retirable DepEd personnel, both teaching and non-teaching, who would want to spend the prime of their lives doing other occupations other than their usual functions in the government,” sabi ni Escudero, chairman ng Senate Committee on Higher, Technical and Vocational Education.

“Mas marapat na bigyan natin ang mga kawani ng pamahalaan na magkaroon ng mahaba-habang panahon sa kanilang pamilya.

There is more to life than work,” dagdag pa ng senador na unang inihain ang panukala sa 17th Congress noong 2016.

Ang panukala na tatawaging New Department Retirement Age Act, ay mahalaga pagpapaganda ng department para matiyak ang mataas na kalidad ng edukasyon sa parehong pampublikong at pampribadong paaralan.

“This measure shall also open the doors of opportunities to young teachers and non-teaching aspirants for the jobs at the Education Department,” sabi ni Escudero.

Subalit nakasaad din sa panukala na maaring payagan ang mga kawani ng DepEd na ituloy ang kanilang serbisyo hanggang sa umabot ang kanilang sa 65 kung siya ay may 15 taon nang serbisyo sa department. (Dindo Matining)