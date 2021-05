Mga guest 14 araw quarantine ! Caloocan resort, chairman yari sa PNP, DILG

Kakasuhan ng Philippine National Police (PNP) ang may-ari ng Gubat sa Ciudad resort sa Caloocan City gayundin ang mga opisyal ng barangay dahil sa pag-o-operate sa kabila ng pagpapatupad ng modified enhanced community quarantine (MECQ) dahil sa pandemic na COVID-19.

“Talagang kakasuhan ng PNP itong may-ari non and pinag-aaralan na file-an ng kaso pati ‘yong barangay chairman in the area for violation of Article 208. They have to justify bakit nahayaan na mangyari ‘yan,” pahayag ni PNP Chief General Guillermo Eleazar sa isinagawang press briefing kahapon sa Camp Crame.

Matatandaang base sa video footage na nag-viral sa social media nitong Linggo, dinagsa ang Gubat sa Ciudad na nasa Barangay 171, Bagumbong, Caloocan City at nakita sa video ang napakaraming tao, bata o matanda na lumalangoy sa swimming pool.

Makaraan ang ilang oras ay pinasara ni Caloocan City Mayor Oscar Malapitan ang resort.

Sa hiwalay na panayam kay Department of Interior and Local Government (DILG) Sec. Eduardo Año, sinabi nito na nagkausap na sila ni Mayor Malapitan at ginagawa naman umano ng alkalde ang lahat ng aksiyon upang managot at maparusahan ang mga taong responsable sa insidente.

Sasampahan rin ng kaso si Barangay 171 Chairman Romeo Rivera at dinala sa Caloocan Police Station.

Magsasampa rin ang Caloocan City government ng kaso laban sa chairman at may-ari ng resort.

Sanib-puwersa ani Año ang PNP at DILG sa pagpapanagot sa chairman at may-ari ng ipinasarang resort.

Kaugnay nito ay inutos ng Department of Health ang pagsailalim sa quarantine sa lahat ng guest na nagtampisaw sa pool para masiguro ang kaligtasan ng lahat.

“‘Yong mga nagpunta diyan sa resort na ‘yan, kailangan nila mag-quarantine for 14 days, lahat po sila, so that we can ensure na wala pong pagkakahawa-hawaan na mangyayari,” pagbibigay-diin ni Usec. Rosario Vergeire. (Edwin Balasa/Dolly Cabreza/Juliet de Loza-Cudia)